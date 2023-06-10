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SEC再出重拳壓制...比特幣跌破2.6萬美元關卡 多種小幣崩跌超過10％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
隨著美國證管會發動訴訟打擊加密幣交易所引發市場賣壓，比特幣10日跌破26,000美元關卡。路透
隨著美國證管會發動訴訟打擊加密幣交易所引發市場賣壓，比特幣10日跌破26,000美元關卡。路透

隨著美國證管會（SEC）本周初發動訴訟打擊幣安、Coinbase兩大加密幣交易所，加密貨幣市場賣壓加劇，比特幣10日跌破26,000美元關卡。此外，幣安的美國關聯企業已宣布停止接受美元存款，交易平台Robinhood則宣布將幾種加密貨幣下架，不再提供交易。

比特幣10日比特幣盤中下跌3.6%至25,489美元；乙太幣盤中重挫6%至1,719.65美元；Cardano重挫15%、Solana跌22%、Polygon等小幣跌幅超過兩位數。

SEC陸續出手升高壓制加密幣的力道後，據稱是幣安的獨立合作夥伴幣安美國（Binance.US）宣布不再受理美元存款，8日推文說，由於SEC要求法院凍結該公司資產，與幣安合作的銀行夥伴最快13日就會關閉提領美元的管道，請客戶在這個時間點以前仍可將資金提出。另外，羅賓漢交易平台9日表示，27日起將下架遭SEC訴狀點名的三種加密貨幣Cardano、Solana與Polygon。

路透指出，幣安面對SEC最新的這記重拳，能否挺過得以繼續在美國營運，是個問題。數位資產資料供應商Kaiko研究主管梅達莉就說，「對幣安美國分公司而言，事態嚴重。不能提供美元交易服務是個生存威脅」。

美國證管會本周一對幣安提起訴訟，指控幣安及其創辦人趙長鵬不當處置客戶的資金，誤導投資人與監管機關，違反證券法規。第二天除了另案追加提告Coinbase，美國證管會也進一步向法院要求凍結幣安在美國的資產。這包括客戶以加密幣型式持有的資產，總價值逾22億美元，以及銀行帳戶內的大約3.77億美元。SEC的理由是幣安可能會把這些錢轉移到國外。

美國 資產 比特幣 加密貨幣

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