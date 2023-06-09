快訊

震撼！新光金經營權甫變天 總經理吳欣儒請辭

父親遭爆13年前性騷女大生 吳怡農道歉：痛心無法以文字表達

標普500指數牛市恐轉熊？ 下周2大事考驗美股牛氣多旺

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股標普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。圖／美聯社
美股標普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。圖／美聯社

美股標普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。同一天，美國初領失業救濟金人數升至近兩年來最高。股市投資人太樂觀了嗎？

摩根大通全球市場分析師團隊的研究顯示，如果美國股市以債市的觀點來看待經濟前景，標普500指數恐怕會立刻跌回熊市。

摩根大通團隊今年初發布報告，檢視在美國10年期公債實質殖利率與標普500指數公允價值模型中，通膨不確定性分別扮演何種角色。

這涉及複雜的計算，但最後結論是：「債市價格仍計入總體經濟不確定性將持續居高不下一段時期的風險，即使過去三個月來這種風險已稍微降低。對照下，股市看來『價格反映完美情境』，標普現在的價位，比用疫情爆發至今總經波動率算出的公允價值估計值還要高。」

摩根大通策略師團隊指出，假如股市像債市那樣，把通膨波動性升高的因素也計入市價，那暗示美股可能比目前價位下跌20%。假如美股果真從高峰回跌20%，將符合「熊市」的技術性定義。

這群策略師未明說，什麼事情發生會讓股市變得像債市那麼憂心忡忡。但顯然近期最令股市投資人忐忑不安的事，莫過於通膨和聯準會（Fed）利率展望。

就連華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors共同創辦人Tome Lee也宣稱，下周可能是2023年底前最關鍵的一周，因為通膨數據13日（周二）出爐，緊接著Fed公布最新利率決策。通膨是否復熾？Fed升息是會暫停還是延續？市場正屏息觀望。

Lee個人認為，通膨大趨勢是往下走，最新數據可能低於華爾街共識預測。

然而，近日來，世界各地通膨高於預期引起的驚呼聲此起彼落，9日挪威也傳出通膨高得出乎意料之外。挪威5月核心通膨年增率躍上6.7%，大幅超越分析師預估的6.0%。

通膨 標普 債市

延伸閱讀

加拿大野火規模空前 產生煙塵飄散至北歐挪威

疫後通膨旅遊成本墊高 出遊行程早規劃早賺到

去年失靈後 「逢低買進」今年又成美股常勝策略

6/9【早晨財經速解讀】標普再創新高 日韓市場入牛市 印度股市也創新高 說好的衰退呢？

相關新聞

逾十萬的AR眼鏡問世 沒有賈伯斯的蘋果，將再掀起「用戶介面」革命？

村山恵一：美國蘋果公司6月5日發布了支持增強現實(AR)的眼鏡型終端。該公司尋求改變IT利用的現有方式，從而站在創新的前沿。現在世界剛好處於明顯改變人類與電腦關係的生成式AI(人工智慧)

美股2023漲勢玩完了？分析師：輪動接棒繼續漲

年初以來，美國股市爬著「憂慮牆」驚驚漲，如今眼看就要展開一波牛市。問題是：接下來會從高牆摔下來？還是繼續攀升？大型科技股...

標普500指數牛市恐轉熊？ 下周2大事考驗美股牛氣多旺

美股標普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。同一天，美國初領失業救濟...

聯準會暫停升息希望重燃 亞股大多收高

由於新數據顯示美國勞動市場進一步緊縮，使得投資人再度看好美國聯邦準備理事會（Fed）下週會議將暫停調高利率，亞洲股市今天...

莫迪會見OpenAI執行長：AI在印度潛力龐大

印度總理莫迪昨天會見聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼，會後推文表示人工智慧在印度潛力龐大，歡迎可...

路透：Lordstown擬就股權糾紛對鴻海提起訴訟

路透9日報導，美國電動車新創公司Lordstown Motors表示，計劃對鴻海採取法律行動，以確保鴻海完成收購該公司近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦