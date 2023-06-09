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去年失靈後 「逢低買進」今年又成美股常勝策略

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
今年來逢低買進策略再度大受歡迎。路透
今年來逢低買進策略再度大受歡迎。路透

美國銀行全球研究（BofA Global Research）分析團隊指出，過去幾十年來美股最有效的短期交易策略之一「逢低買進」，去年讓投資人賠了不少錢後，今年正大舉捲土重來，帶來豐厚報酬。

MarketWatch報導，美銀以Benjamin Bowler為首的分析團隊指出，在股票被拋售隔天買進的逢低買進策略，今年為美股投資人帶來可觀獲利。今年標普500指數的平均單日報酬率將近0.3%，意味著逢低買進策略今年的平均報酬率有望是史上第三高，也是2020年以來最強。

標普500指數和那斯達克綜合指數美股主要指數今年來都上漲，部分歸功於少數大型科技公司和半導體公司的強勁表現。這些股票已受惠於爆紅的人工智慧（AI）題材，例如輝達（Nvidia）今年來漲了164.6%。

FactSet資料顯示，標普500指數在去年跌19.4%後，今年來累計上漲11.8%。科技股掛帥的那斯達克今年來更漲26.3%。

在2008年金融海嘯後，「逢低買進」成為廣受美股短線交易商歡迎的策略。當時在美國聯準會（Fed）與全球其他央行把利率降到極低、甚至出現負利率的年代裡，美股總能勉力慢慢爬升。

在即便在金融海嘯前，逢低買進也常能帶進獲利。Bespoke投資集團分析團隊4月發現，追蹤標普500指數的ETF「SPDR S&P 500 ETF Trust」創設以來，若在下跌日子後的隔天買進，已締造約740%的投資報酬率。

儘管逢低買進策略去年失靈，美銀指出，投資人低接美股的熱情從未消失，現在還受到「Fed完成升息、通膨離開，衰退延後」等題材的推波助瀾，加上最近美國成功解決舉債上限問題與AI熱潮，投資人的股票曝險又相對低，「拿到一個強力的短期上漲配方」。

逢低買進的投資人8日便再度賺錢。標普500指數和那斯達克綜合指數在7日下跌，8日都翻紅，收盤分別上漲0.6%和1%。

指數 美股 標普 金融海嘯

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