聖嬰現象來了 今年可能特別強 商品行情料將劇烈波動

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣告，聖嬰現象（El Nino）已到來，預料將在冬季持續增強，而且這次特別強的機率高於平均。聖嬰現象所引發的劇烈天氣變化，預料將導致大宗商品大幅震盪。

NOAA氣象預測中心發布的通知指出「聖嬰現象情況已存在，預料將在北半球冬季持續增強。」

El Niño conditions are present and are expected to gradually strengthen into the Northern Hemisphere winter 2023-24. An #ElNino Advisory is now in effect. https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/KEkExCC3Hc — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) June 8, 2023

氣象預測中心指出，這回聖嬰現象成為強烈事件的機率超過50%，且超越溫和強力的機率是84%，「氣候變遷可能加劇或緩和聖嬰現象相關的影響，例如聖嬰現象可能導致溫度創新高，特別是在聖嬰現象期間溫度高於均值的地區」。

美國太空總署（NASA）Goddard太空研究院主管史密特說，聖嬰現像常在約略12月／1月達到高峰，因此強度屆時將能得知，全球而言，印尼和澳洲可能會有更多乾旱和大火，南美洲東部可能會有更多洪災損失和極端降雨。

聖嬰現象的特色是太平洋海面溫度高於平均值，可能導致全球商品市場劇烈震盪，而當前海面溫度已特別溫暖，可能造成潛在影響更大。上次聖嬰現象出現是在2019年，再之前是在2014~2016年。

聖嬰現象通常會大幅推升商品價格，因為會在一些農作物生長區造成更極端的天候。過去聖嬰現象已造成亞洲乾旱、南美洲降下豪雨。在聖嬰下陷期間，東南亞通常會高溫且乾旱，傷害農作物生長，澳洲則已警告小麥產量可能下滑。

國際貨幣基金（IMF）2015年報告發現，在過去聖嬰現象循環開始的頭4季，非燃料商品價格上漲5.3%，油價漲13.9%。燃料價格會上漲，是因為在乾旱時期水力發電量會減少，迫使各國更加仰賴化石燃料。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，未來幾個月有特定商品值得密切留意，例如糖價在2015~2016年就因聖嬰現象而大漲，現在糖價已再度攀高，劇烈天後可能進一步拉高價格。彭博資訊策略師則認為，在這種環境下，稻米尤其值得關注，因為是上百萬人的主食，也會成為通膨的重要驅力。

聖嬰現象通常會使太平洋颶風季威力更加劇烈，也會導致商品價格上揚。

不過，聖嬰現象通盛會減弱大西洋颶風季的威力，這通常會引發商品價格下跌，因為墨西哥灣的鑽油平台和其他基礎設施不必因為風暴而關閉，液化天然氣（LNG）出口受干擾的風險也較低，意味著全球天然氣供應可能增加。

當然並非只有天氣會牽動商品市場。2014~2016年聖嬰現象出現時，國際油價重挫，因為石油輸出國組織（OPEC）和美國頁岩油業者的產量都很高。