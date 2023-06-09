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IMF促美聯準會和各國央行 繼續收緊貨幣政策降通膨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國際貨幣基金組織8日敦促美國聯準會和全球其他央行，堅持貨幣緊縮政策。路透
國際貨幣基金組織8日敦促美國聯準會和全球其他央行，堅持貨幣緊縮政策。路透

國際貨幣基金組織（IMF）周四敦促美國聯邦準備理事會和全球其他央行，貨幣政策緊縮要「堅持到底」，對打擊通膨保持警覺。

IMF發言人Julie Kozack在例行簡報會上表示，美國的通膨已經放緩，但仍然是緊迫問題，IMF的建議不變，也就是「聯準會將必須堅持目前的貨幣政策路徑，確保通膨持久降溫，通膨預期牢牢受到控制」。

她說：「如果事實證明通膨確實比預期的更持久，那麼美國聯準會可能必須在更長時間內拉高利率。」IMF將於7月25日發布最新的《世界經濟展望》。

IMF在4月警告，潛在的金融體系脆弱性可能引爆一場新危機，重創今年全球經濟成長，IMF下調2023年全球經濟成長預測。IMF預測今、明兩年實質GDP的成長率分別為2.8%和3.0%，都比它先前在1月發布的預測值低0.1個百分點。全球經濟2022年時成長了3.4%。

Kozack說：「我們看到全球經濟中期面臨挑戰，現在就必須採取政策措施。我們認為，各國央行應該堅持貨幣緊縮政策，果斷降低通膨。」

IMF 通膨

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