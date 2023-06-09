中國將在古巴設竊聽美國設施？ 白宮、五角大廈和古巴均否認

華爾街日報（WSJ）8日獨家披露，知悉高度機密情報的幾位美國官員指稱，中國大陸和古巴已達成一項祕密協議，讓北京在美國佛羅里達州南方外海的古巴主島「古巴島」上，設立一座電子竊聽設施。該報導認為，這是北京對美國最新的地緣政治挑戰。該報導刊出後，其他許多外媒也陸續跟進。

白宮國安會發言人柯比7日晚間說，他無法對WSJ前述報導的詳情置評，但提到美方正監控並採取措施，反制中國政府欲投入可能有軍事目的設施的作為。不過，他8日隨即改口說，該報導並不正確，但未對其說法提供任何細節，僅補充說美方仍有信心，能在美國國內和區域內。達成我們對國安的「所有」承諾。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）亦表示，該報導並不正確，美方持續監控中古間的關係，未察覺這兩國在發展任何形式的情蒐站。美國中央情報局（CIA）不願置評此事。

在距離佛州約100英里（約161公里）的古巴建立前述設施，將使中國的情報機構，能夠竊聽擁有多座軍事基地的整個美國東南部電子通訊，並監視美國的船舶交通。

位於加勒比海的古巴，可監聽整個美國東南部的通訊，美國南方司令部和中央司令部皆在該區域內，都設在佛州。

知情官員聲稱，中國已同意支付財政困難的古巴幾十億美元，使古巴同意中方建置前述竊聽站，兩國並已原則上達成協議。

鑑於古巴靠近美國本土，該計畫地點的揭露引發拜登政府內部不安。華府視北京為最重大的經濟與軍事對手，具先進軍事及情報能力的中國基地位於美國「後院」，對華府而言，恐是一項空前威脅。

中國駐美大使館未對此置評。古巴駐美大使館8日則批評該報導純屬捏造與沒有事實根據的訊息。

美國聯邦參議院情報委員會在一份聯合聲明中宣稱，中國設在古巴的竊聽設施，將對美國國安與主權造成嚴重威脅，並呼籲拜登政府對此採取行動。該委員會正、副主席華納（Mark Warner，民主黨）、盧比歐（共和黨）均指稱，對報導稱哈瓦那和北京正聯手鎖定美國及我們的人民，深感不安。

美國有線電視新聞（CNN）8日另引述該情報的知情人士報導，美方過去幾周就已知悉相關計畫，尚不清楚中方是否已開始興建該監控設施。中古雙方原則上已達成協議，惟在興建該設施上，還沒有任何動作。

古巴外交部副部長柯西奧（Carlos Fernandez de Cossi）8日在哈瓦那的記者會中否認相關報導，批評「完全不屬實、不正確」，是「造謠中傷」。