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美4月晶片進口額月減16% 台灣是亞洲第二大供應國

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬來西亞一家晶片封裝廠的員工，正在檢查產品。路透
馬來西亞一家晶片封裝廠的員工，正在檢查產品。路透

最新數據顯示，美國4月晶片進口額較3月減少16%，為去年7月來最低，但亞洲仍包辦其中的85%。美國在亞洲的第一大晶片進口來源是馬來西亞台灣排第二。

彭博資訊報導，美國今年1~4月的晶片進口額比去年同期成長逾10%至210億美元，亞洲國家持續受益於美國將晶片製造外包到成本較低的亞洲地區。

美國普查局的數據顯示，馬來西亞4月占美國晶片進口額的比重為21%，但逐漸被亞洲其他競爭對手蠶食，占有率已低於去年同期的三分之一左右；大馬4月輸出到美國的晶片金額月比銳減20%到9億6,690萬美元，1~4月對美晶片出口額也年減30%。

美國4月從台灣輸入的晶片金額月減8.6%至6億9,840萬美元，占比為14.4%，排名第二；台灣1~4月輸美晶片金額年增3.5%到29億美元。

美國4月晶片進口的第三大來源是越南，占比是10.9%，泰國以9.7%的占比位居第四。南韓排第五，占比為6.9%。

印度的成長相當可觀，也反映美國與亞洲晶片貿易的供應鏈轉移。美國4月有3.2%晶片進口額來自印度，讓印度排名第九，但1~4月金額卻比去年同期跳增36倍，飆到6.45億美元，相當於中國大陸同期輸美晶片金額的三分之二。

根據彭博資訊列出的美國前十大晶片進口來源中，柬埔寨是唯一4月單月月比成長的國家，成長5.6%；1到4月對美晶片出口額為6億8,220萬美元。

美國 馬來西亞 印度 台灣 晶片

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