美牛要漲價？乾旱致牧草減少但需求仍強 牛肉供應緊張

美國牛的期貨期創新高，主因是西南各州鬧乾旱，破壞了牠們的覓食的牧地，使得全美境內飼養的牛隻數目降到八年來最低。

HTS Commodities公司資深大宗商品策略師Walter Kunisch說，德州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州和內布拉斯加州的養牛場都遭遇棘手旱象，導致母牛在過去一年半被宰殺。

今年1月1日，美國農業部一年兩次的統計顯示，牛和牛犢的總數比起一年前少了3%，降到8,930萬頭，是2015年以來最低。

食品服務供應鏈公司Datum FS的總裁David Maloni表示，乾旱意味牛能吃到的牧草變少。牛隻供應量自2019年達到峰值後至今下降大約5%，原因是「乾旱造成草場條件差，飼料成本走高 ，（養牛）利潤率低」。

根據FactSet，飼牛和活牛的價格周二都創新高。

芝加哥商交所8月交割飼牛周二的結算價為每磅243.25美分，根據1971年11月以來的數據，這是最活躍合約的歷史新高。今年迄今，交易價格大漲約33%。

8月活牛周二結算價每磅175.5美分，也創1964年11月以來最高價位，今年來大漲約11%。

Kunisch解釋，「飼牛最終會變成活牛出售，所以飼牛漲價也會推升活牛價格。隨著飼牛的現貨和期貨價飆到創紀錄水準，很難預測美國養牛業牛市何時告終」。

需求也是牛價創新高的關鍵因素之一。

Rabobank資深牛肉分析師Lance Zimmerman說，高價反映出供應緊張，以及消費者「對牛肉持久的異常強勁需求」，讓期貨市場措手不及。今年1到4月的牛肉批發需求是30年來第二高，僅次於去年同期。

他說，今年來截至上周的牛肉批發價，農業部盒裝牛肉切塊價格，每英擔平均287美元，高於去年同期的270美元。