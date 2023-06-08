快訊

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

美牛要漲價？乾旱致牧草減少但需求仍強 牛肉供應緊張

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國西南部乾旱影響到牛隻能覓食皫牧草地，從而推升牛價。示意圖。路透
美國西南部乾旱影響到牛隻能覓食皫牧草地，從而推升牛價。示意圖。路透

美國牛的期貨期創新高，主因是西南各州鬧乾旱，破壞了牠們的覓食的牧地，使得全美境內飼養的牛隻數目降到八年來最低。

HTS Commodities公司資深大宗商品策略師Walter Kunisch說，德州、奧克拉荷馬州、堪薩斯州和內布拉斯加州的養牛場都遭遇棘手旱象，導致母牛在過去一年半被宰殺。

今年1月1日，美國農業部一年兩次的統計顯示，牛和牛犢的總數比起一年前少了3%，降到8,930萬頭，是2015年以來最低。

食品服務供應鏈公司Datum FS的總裁David Maloni表示，乾旱意味牛能吃到的牧草變少。牛隻供應量自2019年達到峰值後至今下降大約5%，原因是「乾旱造成草場條件差，飼料成本走高 ，（養牛）利潤率低」。

根據FactSet，飼牛和活牛的價格周二都創新高。

芝加哥商交所8月交割飼牛周二的結算價為每磅243.25美分，根據1971年11月以來的數據，這是最活躍合約的歷史新高。今年迄今，交易價格大漲約33%。

8月活牛周二結算價每磅175.5美分，也創1964年11月以來最高價位，今年來大漲約11%。

Kunisch解釋，「飼牛最終會變成活牛出售，所以飼牛漲價也會推升活牛價格。隨著飼牛的現貨和期貨價飆到創紀錄水準，很難預測美國養牛業牛市何時告終」。

需求也是牛價創新高的關鍵因素之一。

Rabobank資深牛肉分析師Lance Zimmerman說，高價反映出供應緊張，以及消費者「對牛肉持久的異常強勁需求」，讓期貨市場措手不及。今年1到4月的牛肉批發需求是30年來第二高，僅次於去年同期。

他說，今年來截至上周的牛肉批發價，農業部盒裝牛肉切塊價格，每英擔平均287美元，高於去年同期的270美元。

美國 農業部 飼料

延伸閱讀

蔡阿嘎評難吃遭炎上！百年歷史吉野家如何成為日本國民美食？

中職／賽前葉總才說過 郭天信敲安中止連28打席乾旱

陸研判 今夏長江中游可能乾旱

雲南乾旱影響供電 恐波及廣東 可能率先面臨缺電

相關新聞

美牛要漲價？乾旱致牧草減少但需求仍強 牛肉供應緊張

美國牛的期貨期創新高，主因是西南各州鬧乾旱，破壞了牠們的覓食的牧地，使得全美境內飼養的牛隻數目降到八年來最低。

路透訪調分析師：美元短期不會走弱 要等到Fed降息

路透訪調外匯策略師的最新結果顯示，美元兌多數主要貨幣的匯價的強勁走勢近期還不會消退，要到美國聯準會（Fed）降息時，才會...

借錢給窮國，怎麼風險管理？中國債務陷阱的計算

過去十年以來，中國透過一帶一路，對許多東歐、非洲、中東等地區的開發中國家開展金援借款業務，讓這些原本無法在國際金融市場借到錢的國家，從中國解鎖了大筆的資金。霎時間許多公共建設、機場、港口、基礎建設如雨後春筍般出現。從斯里蘭卡的馬特拉機場（Mattala international airport）、巴基斯坦和厄瓜多的水力發電廠、到衣索比亞的公路，都在中國借貸的金援下完成的，這些建設也成為中國鞏固友邦的手段。

泰國首富搶旅遊商機 公司支出將倍增

泰國首富蘇旭明的房地產和飯店開發部門Asset World，計劃把今年的支出增加逾一倍，以把握旅遊業回溫所帶來的商機。

IAEA高喊提高核廢料處理效率

數百位科學家與核能監管官員，本月中旬集聚維也納開會，討論核廢料日益增加的管理問題。

蘋果押寶網路漫畫 助攻電子書

蘋果正押寶南韓網路漫畫能為自家電子書閱讀軟體Apple Books注入活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦