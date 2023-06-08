亞馬遜傳計劃推廣告版Prime Video串流服務 擴增營收

知情人士透露，亞馬遜正規劃推出有廣告版本的Prime Video串流媒體服務，希望進一步打造廣告業務，並從娛樂內容賺取更多營收。

華爾街日報報導，亞馬遜已討論相關議題好幾周，但還在早期階段，計畫還沒完全擬定，也可能決定不推動。亞馬遜已試著把更多廣告帶入Prime Video服務，例如運動報導有廣告，一些節目有產品置入性行銷，Prime Video用戶能觀看有廣告支持的影音服務Freevee。

知情人士說，亞馬遜也已和與華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery）及派拉蒙全球公司（Paramount Global），討論透過Prime Video頻道，提供這兩家公司的廣告版串流服務。Prime Video頻道允許用戶訂閱其他串流服務，包括無廣告版本的Max和Paramount+，也能用應用程式（App）觀看。亞馬遜、派拉蒙和華納兄弟探索的代表都拒絕置評。

知情人士表示，亞馬遜正在討論在其Prime Video投放廣告的各種方式，選項之一是讓現有Prime訂戶看更多短廣告，並提供付費升級到無廣告版本、且享有其他功能的選項。

目前月付14.99美元的亞馬遜Prime會員使用Prime Video服務，而Prime Video也有月付8.99美元的單獨訂閱方案，能觀賞「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）等原創影集、龐大的片庫、以及運動賽事實況轉播。

若亞馬遜推出廣告版Prime Video服務，有助支應製播影視節目的成本。相較於亞馬遜創辦人貝佐斯偏重衝刺影音娛樂服務、而非獲利，現任執行長傑西已愈來愈重視旗下不同事業的獲利能力。亞馬遜財務長歐薩夫斯基2月說，亞馬遜去年花了約70億美元在製播節目、運動賽事實況轉播及取得第三方影音內容的授權。

知情人士透露，傑西已在內部表示，他認為娛樂內容有價值，特別是運動賽事轉播，也已花了許多時間審視旗下無法獲利的部門。亞馬遜正在討論要在美國職籃聯盟（NBA）賽事直播合約2025年要更新時，加入競標行列，而推出廣告版Prime Video服務有助支應這些轉播權的成本。

亞馬遜的Amazon Music服務最近也推出升級服務，在加入更多歌曲後，現有的Prime會員無法再隨選播放特定歌曲，只能用隨機模式播放，除非月付9美元訂閱Amazon Music Unlimited。

廣告商已表示，殷切盼望亞馬遜能跟著Netflix和迪士尼等同業的腳步，推出廣告版的串流服務，因為廣告商認為原先大致沒有廣告的影視節目能帶進更多業務，因而希望投放廣告。