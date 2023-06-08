美元兌日圓攀升 加央行意外升息帶動加幣走升

美元兌日圓周三攀升，加拿大央行意外恢復升息後帶動加幣走升，隨後又縮小漲幅。

美元兌日圓升值0.3%，至140.10日圓。歐元兌美元升0.1%，至1.0703美元。美元指數變化不大，報104.099。美元兌加幣貶值0.2%，報1.3371加幣。

周三的數據顯示，美國4月貿易逆差增幅為八年來最大，因為商品進口回升，而能源產品出口下降，這一趨勢如果持續下去，可能拖累第2季度經濟成長。

DRW Trading市場策略師Lou Brien說：「Fed下周可能會表明還沒有完成升息，這可能會打擊美元將受到衝擊的想法，因為Fed在本月的會議上將與加拿大、澳洲甚至可能還有歐洲央行的步調不一致，因為這些央行仍有這樣的想法，即還要採取更多行動。」