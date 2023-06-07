一天生出貝佐斯旁的奧斯卡座位！他出身平凡如何成為全球0.003％富人最強買手？

摘要 1. 佛萊明斯（Rey Flemings）是專門為超級富豪媒合密售商品及服務的平台Myria創辦人。 2. 想當他的客戶，你必須身價超過3千萬美元（約合新台幣9億2千萬元）、是只占世界0.003％的超級有錢人。 3. 他有辦法替客戶在奧斯卡前一天拿到坐貝佐斯旁邊的位置，手段高超，因為他懂得盤點有錢人有興趣的領域，釐清各領域的「守門人」是誰，並且了解富豪世界賣家也想挑選買家的邏輯。

想當他的客戶，你必須身價超過3千萬美元（約合新台幣9億2千萬元）、是只占世界0.003％的超級有錢人。他的專業技能，將幫你「買到想要的東西」。不論是你夢寐以求的東西，或者體驗，他都能在短時間內實現你的願望！

他是佛萊明斯（Rey Flemings），是專門為超級富豪媒合密售商品及服務的平台Myria創辦人。去年，矽谷知名創投Y Combinator投資了這家富豪版的「阿拉丁神燈」。

例如，他曾在凌晨1點，只用5分鐘就幫社群平台Reddit創辦人霍夫曼（Steve Huffman）找到一個有游泳池的私人場所，方便公司員工續攤派對；他曾在一天內就幫一位客戶拿到奧斯卡頒獎典禮的座位，而且位置還是第9排正中間，就坐在亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旁邊－－再加上一套可登大雅之堂的禮服。

Myria嚴格篩選客戶，不僅要是超高淨值人士，而且規定每年必須平均花費100萬美元建立個人生活風格，並熱愛慈善捐款。客戶可以在此平台上使用「我想要 ______」的功能提出請求，佛萊明斯的團隊解決問題後，將收取2萬5千美元（約合新台幣75萬元）的費用，還會依據難度追加收費。

美國媒體Vice評論，如果世界上有一個人完全搞懂社會上層階級的運作法則，那個人只會是佛萊明斯。

「就算一個人有錢，並不代表可以買到任何想要的東西，」佛萊明斯告訴《舊金山標準報》。他深諳富豪世界的買賣規則，最好的東西在網路或一般市場上找不到，例如，8千萬美元的房屋，不太可能在Airbnb上出租。

他成功的關鍵，是盤點有錢人有興趣的領域，並釐清各領域的「守門人」是誰。只要專攻該名關鍵人物，就能取得想要的東西。

他說，世界上只有20個市場，是有錢人最想去的地方，包括紐約、杜拜、西班牙伊比薩島等等，也只對旅遊、豪華服務等15類活動感興趣，「有錢人想做的事比你想像的有限。」

接著，他在這些領域花時間培養人脈。他聲稱，要跟領域守門人建立連結，距離只隔著2個人。相比之下，「六度分隔理論」指出一個人要認識另一個陌生人，兩人之間隔著6個中間人。

Myria的服務，基本上是由一群有錢人、權力人士組成的互助分享社群，由佛萊明斯當媒合者，但為何這群有錢人願意信任他？

原因在於，他也了解，富豪世界的另一個買賣規則是：賣家也想挑選買家。有錢的人多的是，因此賣家只想把東西賣給正派、夠「酷」的人。因此，Myria會仔細審查客戶和供應商，將他們從0到10評分，固定調整成員。

那佛萊明斯又是什麼來頭？其實，他出身平凡，在田納西州的一個單親家庭長大。後來他有機會在同鄉偶像歌手、大賈斯汀（Justin Timberlake）的家族辦公室工作，他才接觸到上層世界。

雖然認識許多名人，他一開始其實只想成為一名科技創業家。十年前，一位創辦人朋友請他幫忙規劃西班牙度假之旅，他則請對方投資他的行動影片app作為回報。雖然他規劃的行程大受讚賞，但朋友拒絕投資：「沒有人想在伊維薩島玩的時候，還看你的行動應用程式。」

後來，他的名聲傳開，越來越多有錢人請他辦事。他才終於意識到，他的天賦是幫助有錢人變得更快樂。2016年，他先是創辦豪華禮賓服務公司The Blue，2021年又擴大服務範圍，成立Myria，幫有錢人張羅各種商品和服務。

他對有錢人的同理心，也是他受富豪們信任的一個原因。「我們不應該透過羞辱有錢人，來創造一個更美好的世界，」他說。

資料來源：Vice、The San Francisco Standard