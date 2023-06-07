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適用全額補助後 買特斯拉Model 3比豐田Camry還便宜

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
現在在美國買一輛特斯拉Model 3，可能會比Toyota Camry還便宜。 路透
現在在美國買一輛特斯拉Model 3，可能會比Toyota Camry還便宜。 路透

路透報導，特斯拉（Tesla）火速調整電池供應鏈符合聯邦條件之後，美國市場所有的Model 3車款全都可以適用美國聯邦政府全額補助，加上其他稅負優惠，在美國有些地方買一輛特斯拉的價格，可以低於豐田（Toyota）的Camry。

拜登政府周二（6日）確認，特斯拉的Model 3可以適用7,500美元的電動車消費者稅負抵減。Model 3目前在美國入門款起價為40,240美元，適用聯邦的7,500抵稅優惠，若再扣除例如加州地方政府的稅負補貼7,500美元，消費者只要25,240美元（台幣77.6萬元）就能買到，而Toyota的Camry牌價是26,320美元（台幣80.9萬元）起跳。

路透說，由於適用全額補助，再加上特斯拉自己在推動大減價，可望刺激特斯拉主力車款Model 3的銷售。特斯拉在美國市場今年以來因為經濟不確定性與競爭增加，需求持續承受壓力。

Benchmark Mineral Intelligence分析師Caspar Rawles說，特斯拉可能以放棄中國大陸寧德時代，改為向日本的Panasonic或南韓的LG Energy Solution 採購電池的方式，快速調整了美製Model 3的電池供應鏈，因而符合聯邦全額補助條件。

特斯拉 美國 台幣

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