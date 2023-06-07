AI負責簡單、重複性高內容「能解職場疲憊？」專家：反增工作量

AI能負責簡單、重複性高的工作，卻反增民眾工作量？專家表示，職場疲憊已是普遍的問題，雖然AI能分擔民眾的工作負擔，但雇主可能選擇解雇部分人員，讓剩餘員工負責大量的複雜工作，反而加劇員工疲勞狀況，呼籲雇主應該明確說明AI對職場的影響，並提供心理健康服務。

AI反增工作量

《BBC》報導，人工智慧能夠執行簡易且耗費時間的任務，各式如何將AI導入工作的教學影片也充斥於社交平台，顯見只要善用AI，就能夠有效增加工作效率。

微軟2023年工作趨勢報告也明確指出，人工智慧能夠減少員工的工作量。但專家指出，職業倦怠已經成為普遍的職場問題，有調查指出，58%的受訪者認為，「人工智慧可以減少工作量，並提高對工作的滿意度」。

然而，麻省理工學院管理學院副教授丹妮爾表示，雖然AI工具能夠取代簡易的任務，減輕民眾的工作量，但可能只是讓員工有時間處理更多高複雜性的工作，結果反而讓民眾更加疲憊。

人工智慧成雙面刃

她更指出，如果員工變得更有效率，雇主可能會因此解雇一些人，並增加剩下員工的工作量。丹妮爾說，職業倦怠其實是企業組織的問題，雖然AI工具能夠幫助緩解狀況，但緩解疲勞的重點仍在於企業文化。

英國南安普頓大學商學院管理學教授巴魯克指出，職場疲倦不一定是過度工作或重複性高的任務所造成的。如《研究報告》指出，當民眾發現，AI有可能取代他們的工作時，員工也會陷入焦慮，造成莫大的心理壓力。

「倦怠能有許多不同的形式，」巴魯克說，當民眾發現自己多年培養的知識與技能都能由機器或人工智慧完成時，很容易讓人感受到心理壓力。專家呼籲，雇主應該明確說明AI對職場的影響，並提供員工心理健康的服務。

【更多精采內容，詳見 】