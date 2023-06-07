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憂北京蒐集情報 英政府將移除海康威視、大華監視設備

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英國政府部門將移除海康威視監控攝影機。 美聯社
英國政府部門將移除海康威視監控攝影機。 美聯社

英國內閣辦公室將通令英國中央政府部門的敏感場所，移除中國大陸海康威視、大華等公司所製造的監視系統設備，希望限縮被北京當局蒐集情報的可能。

內閣辦公室周二（6日）宣布，政府會制定移除時間表。凡是適用中國大陸的國家情報法的公司產製的監視設備，都需要撤出英國中央部會事涉機密敏感事務的辦公場所。中國大陸的國家情報法強制要求企業組織要「支持、協助與配合」國家情報工作。

兩位知情人士告訴英國金融時報（FT），此一指令針對的就是全球最大的兩家錄影監視設備製造商，中國大陸的海康威視與大華。

去年11月內閣辦公室已經通令政府機關不要再安裝陸企製造的影像監視設備，現在追加拆除既有設備，而這些設備數量很多。根據政府負責監管的獨立專門委員Fraser Sampson的研究，英格蘭和威爾斯警方所使用的監視設備，至少三分之一是海康威視產品。

一般監視攝影機的使用年限為七年，英國政府的拆除時間表將會加快很多。

海康威視與大華都沒有立即回應金融時報的採訪，不過海康威視先前強調過，將海康視為國安威脅是絕對錯誤，他們沒有能力將客戶的資料傳輸給第三方。大華則是說，在英國服務客戶六年來，一直遵守英國法規，維持極高的網路安全標準。

英國的保全業協會估計全英國約有2,100萬台專業用監視攝影機，其中大約1%，也就是21萬台是政府公部門在使用。

美國早在2019年就將海康威視、大華和多家中國大陸人工智慧監控公司列入黑名單，禁止他們購買美國科技產品。美國政府指控這群陸企涉及在新疆對維吾爾族與其他穆斯林少數民族進行監控、壓迫。

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