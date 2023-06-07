蘋果WWDC沒說的事！增添人機互動感軟體升級5大重點

蘋果WWDC全球開發者大會，展示要價新台幣10萬元的MR頭盔成為市場話題，除了新產品發表之外，軟體更新增添新功能，包括打字自動修正更貼近使用者需求，AppleWatch強化人機互動感，iOS 17與watchOS更新整理一次看。

蘋果公司今年WWDC全球開發者大會公布iOS 17等多項軟體，由於新功能太多，蘋果來不及在2小時的keynote演講中一一詳述。中央社整理較受關注的幾項功能，包括打字自動修正可根據情境學習、AppleWatch史努比新錶面更具互動性。

●iOS 17調整鍵盤自動修正功能，系統要怎麼學會使用者想輸入的特殊字詞？

iOS 17的鍵盤採用轉換器語言模型（transformerlanguage model），來提升自動修正的準確度。如果用戶想輸入某些特殊字，只要連續輸入3次，系統會自動學習，也會根據使用的App做判斷，例如在「訊息」App常打的字會學起來，同樣的字在「郵件」App不常打，就不會自動修正。

新的轉換器語言模型將從英文、法文和西班牙文開始更新。中文輸入模式相較拉丁字母語言更加複雜，除了拼音之外，還有選字問題，過去幾年來蘋果持續改善中文選字預測。

●iOS 17推出iPhone待機模式，可以呈現哪些資訊？能不能手動調整？

設計初衷是希望在iPhone充電時也可以充分利用。只要在充電狀態下把iPhone打橫，就會進入全螢幕待機模式，可以設定小工具、相框、時鐘3個頁面，透過左右滑動切換。到了晚上或光線較暗的環境，待機模式會以紅色調顯示，更容易從遠處看清楚。

在待機模式的小工具頁面上下滑動，可以切換不同工具。在相框頁面長按會進入編輯模式，選擇播放哪些相簿的照片。時鐘頁面可以上下滑動，直接切換不同風格的時鐘。

●iOS 17的AirDrop功能加入NameDrop，如果2支Apple Watch靠近是否可以互傳？

只要2台iPhone靠近到大約2.5公分的距離，NameDrop就會自動啟用，不必額外調整設定。如果不想自動分享聯絡資訊，也可以手動關閉這項功能。

今年稍晚將透過軟體更新，讓2台Apple Watch能互傳NameDrop，收到的聯絡資訊會自動同步到iPhone。不過手錶螢幕較小，內容呈現方式會重新設計。

●watchOS 10新增史努比錶面，跟以前的玩具總動員、米老鼠錶面有什麼不同？互動方式有更新？

新的史努比錶面有140種左右的動畫，包括史努比玩飛盤、打字、丟掉紙團與指針互動等，對於各種天氣變化也會有反應，透過點擊錶面或抬起手腕可以看到。

之前的玩具總動員和米老鼠錶面，是反覆輪放同一套動作。新的史努比錶面會根據當下情境，決定播放哪些動畫，例如使用者運動完會看到不一樣的動畫，週末顏色會更加鮮豔。

●近期科技大廠常提的人工智慧（AI）關鍵字，蘋果在WWDC演講卻很少提到？

蘋果充分利用自研晶片的能力，讓所有機器學習（machine learning）技術都在裝置上發生。例如WWDC發表會提到的macOS Sonoma視訊會議功能，可以把人像與背景簡報動畫分開，就是運用大量的裝置端機器學習。

在手錶上也一樣，watchOS 10的「智慧型堆疊」功能會依照使用者狀態，顯示即時資訊，在任何錶面上只要轉動數位錶冠就能顯示。用AirPods聽不同內容時，使用者偏好的音量也不一樣，系統會學習並自動調整。