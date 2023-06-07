標普500指數挑戰4,300點？前路有四大障礙

標普500指站上4,200點，感覺美股像是開了個大派對，接下來的挑戰是4,300點，但巴隆周刊（Barron's ）刊文分析指出，這並不容易。

標普500指數今年來累漲12%，6月1日突破4,200點，在第二天也就是上周五，才真正站穩。事實上，去年來至少嘗試上攻了15次。這使得再攻破4,300點大關看起來沒那麼容易。距離收復2022年初創下的4,796紀錄高點，也有更多關卡。

展望不明買家不多

該指數上次觸及4,300點是2022年8月夏季反彈的高峰，那時聯準會表示必須繼續積極升息，反彈力道此後逐漸消散。現在，通膨率已較2022年峰值腰斬近半，實質GDP成長減速，市場想看到經濟展望穩定，聯準會升息可能很快踩剎車，但困難正是在這裡。

升息近尾聲，問題是此後經濟放緩有多嚴重。從技術角度來看，標普500指數現今的水準並沒有很多買家，因為經濟還沒有出現轉折的跡象。該指數去年8月在4,300點時沒什麼買家，這次的際遇可能也差不多。惱人的經濟逆風愈快得到緩解，股市上攻愈順利。

貨幣緊縮效果延滯

現在有部分問題是，貨幣政策緊縮衝擊經濟的效果有所延遲，所以美國還沒能感受到升息的全部影響。最近的銀行業動盪可能意味貸款和支出都會減少。最近對銀行的調查發現，他們計劃削減貸款，減幅與企業獲利的年減幅一致，比分析師目前的預測還要更大。

股市並不總需要突破性的催化劑，協助攻克關鍵價位。標普500指數可以靠較小的好消息，緩步攻上4,300點，因為投資人信心正逐漸回籠。標普500指數的200日移動平均線連跌數月之後，過去幾周攀升，目前僅略低於4,000點，這意味價格的滾動平均線正在向上移動，投資人對市場的信心正在恢復。

本益比已高

這並不全然意味攻破4,300點是小菜一碟。就目前的水準，標普500指數很昂貴，交易價格已經是預估未來每股盈餘的18倍。當固定收益能為投資人提供遠高於過往的報酬率時，這尤其貴。市場可能必須看到證據，說明經濟能善加處理升息帶來的問題。

22V Research的Dennis DeBusschere撰寫報告說：「由於公允價值上升空間有限，在軟著陸或經濟衰退更加明顯且被定價之前，本益比大致在區間移動。」

大型股幫不上忙

此外，大型科技股正在喘息，無助於指數攀高。微軟、輝達、Meta Platforms和Alphabet等公司正為旗下產品增強人工智慧功能，擴大市場機會並提高公司獲利。它們的股價今年已飆高，還因為其中幾支的市值高達數兆美元，推動經市值加權的標普500指數走高。現在，除非有其他行業接替這些大型科技股的漲勢，否則該指數將很難突破4,300點。