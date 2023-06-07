美元兌歐元和日圓升值 澳幣因澳央行意外升息跳升

美元兌歐元和日圓周二走升，投資人關注聯準會（Fed）繼續升息的可能性，而澳幣在澳洲央行意外升息後跳漲。

澳幣兌美元升值0.8%至0.6672，一度勁升1%至5月16日以來最強水平。澳洲央行將現金利率提高了25個基點，並表示可能需要進一步收緊貨幣政策；接受彭博調查的30位經濟學家中只有10位預計到升息。

美元兌加幣貶值0.3%至1.3405。澳洲央行的意外升息也讓人更加關注周三加拿大央行政策會議，加拿大央行3月和4月都沒有升息。接受彭博調查的17位經濟學家中有13位表示，事實證明加拿大經濟對升息的敏感度低於先前的預期。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管Chris Turner說：「若加拿大央行明天升息25個基點......可能會在全球核心債券市場引起漣漪，並可能使美元獲得買盤，因Fed可能比最初想象的更接近升息。」

Fed官員現為6月13-14日會議前的靜默期，下一個重要的經濟數據將是6月13日的5月消費者物價報告。

Pimco全球經濟顧問Richard Clarida接受彭博電視表示，Fed可能在這次升息周期中再升息一到兩次，降息可能是「2024年的事」。

歐元兌美元貶值0.2%，報1.0694美元，美元兌日圓升值0.1%，報139.64日圓。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%，報104.125。