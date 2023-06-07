全球4月晶片銷售又萎縮超過20% 記憶體晶片尤其疲弱

根據半導體產業協會（SIA）的數據，全球4月晶片銷售額與去年創紀錄的銷售相比下滑逾20%，又一個月降幅達五分之一以上。

SIA在6日公布，全球4月晶片銷售下滑21.6%至400億美元，遠低於去年4月的509億美元。SIA利用世界半導體貿易統計預測數字預期，2023年半導體市場銷售下滑10.3%，2024年將反彈成長11.9%。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）表示：「全球半導體市場仍處於景氣低迷時期，因疲軟的總體經濟環境而加劇，但4月的月比銷售數字連續第二個月上揚，或許預示未來幾個月將持續回升。」

回過過往幾個月，全球3月晶片銷售年比下滑21.3%、2月下滑20.7%，1月減少18.5%，逆轉2022年寫下全年銷售5,735億美元創下新高紀錄的佳績。

在全球最新晶片銷售數據出爐後，華爾街分析師對半導體產業持審慎態度。分析師指出，記憶體晶片是尤其疲弱的領域。

花旗分析師表示，4月的銷售遠低於季節趨勢，「我們認為汽車終端市場將為半導體領域打下另一隻腳」。花旗預期「每一家類比公司在夏季都會調降展望，原因是庫存修正」。

摩根士丹利分析師表示，數據大致符合預期，但記憶體銷量「在4月意外疲弱」，「我們持續預期市場直到2023年下半年，以及2024年初會顯現出一些庫存修正，這樣的情況已經在特定產品線（類比、記憶體）見到」。

瑞銀分析師也認為4月數據低於季節趨勢，而DRAM、NAND記憶體晶片疲弱，「隨著代工生產業者的庫存開始正常化，我們預期2023年下半年會有半導體備貨，但不會是廣泛領域，而半導體營收成長會在5月觸及低點，並且開始回升」。