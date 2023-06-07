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「挪客戶資金」 美控幣安詐欺 比特幣重挫

聯合報／ 編譯葉亭均、顏伶如／綜合報導

美國證管會五日控告全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其執行長趙長鵬，指幣安不當處理客戶數十億美元資金，部分資金被祕密轉往創辦人趙長鵬掌控的另一家公司，幣安對營運方式也陳述不實，欺騙主管機關及投資人。

這些指控對幣安帶來更多壓力，消息也拖累比特幣盤中重挫百分之六，跌破二萬六千美元關卡，觸及近三個月最低，幣安自家加密貨幣幣安幣（ＢＮＢ）下跌超過百分之五。依市值計算，幣安幣為世界第四大加密貨幣。

美國證管會在華盛頓聯邦法院提告，訴狀中羅列對幣安、趙長鵬與據稱是獨立營運的幣安美國的十三項罪行。

證管會指控幣安誇大交易量，挪用客戶資金，且在市場監督控管方面誤導投資人。訴狀提到，幣安與趙長鵬祕密控制客戶資產，「隨心所欲」混淆和轉移投資人資金。趙長鵬是幣安創辦人，也是加密貨幣圈最高調的大亨。

證管會說，幣安成立幣安美國，以規避美國聯邦證券法。此外，截至二○二二年六月的過去三年間，由趙長鵬擁有與控制的交易公司Sigma Chain從事所謂的「洗售」虛假交易，將幣安美國平台的加密資產證券交易量灌水，Sigma Chain還支出一千一百萬美元購買遊艇。

證管會主席詹斯勒表示，「我們控告趙長鵬和幣安涉及詐欺、利益衝突、欠缺揭露與蓄意規避法律。」幣安則貼文回應說：「我們打算大力捍衛我們的平台。幣安不是美國交易所，美國證管會的行動影響有限。幣安和幣安美國在內的關聯平台，所有用戶資產都安全且獲得保障。」

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