沙國減產利多不敵經濟疑慮 油價今回吐漲幅
國際油價今（6）日開低走低，盤中每桶跌逾1美元，扭轉前一日漲勢，顯示外界對全球經濟成長憂心忡忡，抵銷沙烏地阿拉伯承諾擴大減產為油價帶來的慶祝行情。
倫敦布蘭特原油期貨6日盤中大跌1.5美元，或1.96%，每桶報價75.21美元；紐約西德州原油期貨一度跌1.47美元，或2.8%，報每桶70.13美元。
全球最大產油國沙國上周末宣布，7月每日減產100萬桶原油，將使日產量降至900萬桶。這項消息激勵布蘭特原油5日盤中每桶大漲2.6美元、西德州原油每桶勁揚3.3美元，但今日隨即回吐漲幅。
花旗集團分析師6日表示，在需求疲軟、非OPEC的產油國擴大供給、歐美可能同陷衰退，以及中國大陸成長趨緩等因素環伺下，沙國減產不太可能支撐油價持續上攻，觸及80美元區間上端和90美元區間底端。
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