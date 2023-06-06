被騷擾竟回謝謝！語音助理存有性別偏見 「女聲」易被男駕駛無視

當Siri、Alexa的語音助理遭到言語性騷擾時，竟然回說「謝謝你的讚美」！研究報告指出，語音助理系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲、AI判斷稱讚或性騷擾時常有偏見，導致用戶無意間加深了刻版印象。目前科技公司透過開放多元的聲音選擇、使用合成音等方式，解決上述的狀況。

女聲較不受信賴？

《BBC》報導，如Siri、Alexa等語音助理愈來愈普及，包括居家、車輛或者手機上都可以搭載相關軟體，車輛的語音助理就能隨時提醒駕駛注意安全或繫好安全帶。

近期BMW車輛也都使用女性聲音的語音助理，來提醒駕駛注意安全。然而，結果顯示，男性駕駛往往不願意聽從「女人」的指示，更無視語音助理繫上安全帶的提醒，最終導致BMW召回汽車上的女聲助理系統。

AI加深性別偏見

聯合國早於2019年的報告就指出，性別偏見於人工智慧系統中相當常見。赫瑞瓦特大學里爾瑟表示，語音系統是性別化且擬人化的，且符合社會的性別角色，但這可能會有潛移默化的功能，增強民眾對性別的偏見。如向亞馬遜的Alexa表示「你很性感」時，語音助理竟回應「謝謝，你說的真好」。

目前大型科技公司在努力改變此狀況，提供多元化的聲音選擇，不再默認語音助理為「女性」。但研究人員指出，提供男性的聲音給民眾選擇，無助於調整語音助理的不當反應，且社會性別認同相當複雜且多元，需要更具建設性的解決方案。

《聯合國》指出，對此，就有專家呼，可以讓語音助理使用卡通化或者非人類的聲音，減少因為聲音造成的性別偏見。但諾森比亞大學學者薩頓表示，目前社會已經習慣擬人技術，卡通聲音恐需要經過社會接受度的考驗。

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