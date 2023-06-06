快訊

影片被挖出惹怒韓粉 侯友宜：不要抹黑我「斷章取義」

新光金外資投票結果揭曉…公司派得票超過改革派一倍、過半外資棄權

追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被騷擾竟回謝謝！語音助理存有性別偏見 「女聲」易被男駕駛無視

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究報告指出，人工智慧系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲。（Photo by Stock Catalog on Flickr under C.C. License）
研究報告指出，人工智慧系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲。（Photo by Stock Catalog on Flickr under C.C. License）

當Siri、Alexa的語音助理遭到言語性騷擾時，竟然回說「謝謝你的讚美」！研究報告指出，語音助理系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲、AI判斷稱讚或性騷擾時常有偏見，導致用戶無意間加深了刻版印象。目前科技公司透過開放多元的聲音選擇、使用合成音等方式，解決上述的狀況。

女聲較不受信賴？

BBC》報導，如Siri、Alexa等語音助理愈來愈普及，包括居家、車輛或者手機上都可以搭載相關軟體，車輛的語音助理就能隨時提醒駕駛注意安全或繫好安全帶。

近期BMW車輛也都使用女性聲音的語音助理，來提醒駕駛注意安全。然而，結果顯示，男性駕駛往往不願意聽從「女人」的指示，更無視語音助理繫上安全帶的提醒，最終導致BMW召回汽車上的女聲助理系統。

AI加深性別偏見

聯合國早於2019年的報告就指出，性別偏見於人工智慧系統中相當常見。赫瑞瓦特大學里爾瑟表示，語音系統是性別化且擬人化的，且符合社會的性別角色，但這可能會有潛移默化的功能，增強民眾對性別的偏見。如向亞馬遜的Alexa表示「你很性感」時，語音助理竟回應「謝謝，你說的真好」。

目前大型科技公司在努力改變此狀況，提供多元化的聲音選擇，不再默認語音助理為「女性」。但研究人員指出，提供男性的聲音給民眾選擇，無助於調整語音助理的不當反應，且社會性別認同相當複雜且多元，需要更具建設性的解決方案。

聯合國》指出，對此，就有專家呼，可以讓語音助理使用卡通化或者非人類的聲音，減少因為聲音造成的性別偏見。但諾森比亞大學學者薩頓表示，目前社會已經習慣擬人技術，卡通聲音恐需要經過社會接受度的考驗。

【更多精采內容，詳見

語音 AI 性騷擾

延伸閱讀

房屋閒置不利用 時力挺徵空屋稅

海歸學歷不管用 中國青年面失業潮

全球疫情已過 長新冠仍無解方

張祖詒享嵩壽105歲 留政經風采歸主懷

相關新聞

被騷擾竟回謝謝！語音助理存有性別偏見 「女聲」易被男駕駛無視

當Siri、Alexa的語音助理遭到言語性騷擾時，竟然回說「謝謝你的讚美」！研究報告指出，語音助理系統時常存在著性別偏見，如助理工作適合使用女聲、AI判斷稱讚或性騷擾時常有偏見，導致用戶無意間加深了刻版印象...

AI熱潮是「達康泡沫」翻版？2大理由顯示AI漲勢健康

自從今年1月微軟宣布投資聊天機器人ChatGPT以來，全球媒體便大肆報導人工智慧（AI），沾上邊的股票行情一飛衝天，AI...

澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

澳洲氣象局6日預估，全球今年形成聖嬰現象（El Nino）天氣型態的機率為70%。澳洲農漁林部同日表示，聖嬰現象恐怕衝擊...

還是喬不攏！美西港口罷工進入第五天 港口作業停擺

美西港口的碼頭工人與資方持續談判勞動合約，港口作業斷斷續續停擺的情況，預料將延續至周二（6日），進入第五天，零售業敦促政...

烏克蘭水壩驚傳遭炸毀 芝加哥小麥期貨應聲漲逾3%

烏克蘭南部一座水壩6日驚傳爆炸，加上烏國境內一條氨氣管線也受到破壞，種種跡象顯示俄烏軍事衝突持續升溫，使俄烏兩大穀物出口...

「如果我懂狗的心情就好了」這款毛孩穿戴小物結合App，群募達成率721%還預約爆量

許多飼主都有這樣的經驗：看到心愛的狗狗乖乖地坐在沙發上，於是開始擔心牠是不是生病了，沒力氣到處跑。這時候大家都會想說「如果我懂狗的心情就好了」。現在這個願望，可以透過Langualess的 「Inupathy」實現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦