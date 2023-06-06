幣安遭美國SEC提告對幣圈有何影響？Q&A一次看懂

美國證管會（SEC）5日控告加密貨幣交易所幣安、幣安執行長趙長鵬，以及美國關聯企業幣安美國（Binance.US）。這樁民事訴訟指控被告「藐視聯邦證券法」，並以投資人的利益為代價謀取私利，同時指控幣安混用客戶資金，讓用戶的資產承受風險。

這起訴訟成了加密貨幣圈今天的頭條消息，因為幣安是全球最大加密貨幣交易所，而且自幣安的競爭同業FTX在去年11月倒閉後，比特幣、幣安都成了關注焦點。

華爾街日報整理下列Q&A，釐清這起訴訟對加密貨幣圈的影響。

1.美國證管會控告幣安，會有什麼影響？

幣安主要的風險是，法院可能會判決幣安是一家沒有取得執照的交易所，解決辦法是發出禁制令，禁止幣安在美國提供交易服務。

這會讓幣安無法在美國做任何生意，除非它向美國證管會註冊，並且遵照證券法。然而幣安說過，美國證券法有很多內容並不適用於加密領域。如此一來，可能會影響全世界的加密貨幣市場，這樁訴訟也可能進行數年之久。

證管會也請求法院對幣安巨額罰款，但沒公布具體金額。

2.幣安的反應？

幣安指責美國證管會提起訴訟，藉此製造頭條新聞，該公司計劃在法庭上予以對抗。幣安說，曾經試圖與美國證管會達成和解，原先可以避免訴訟。

幣安說，將繼續營運，而且幣安多數的業務都是在美國海外。

3.除了影響幣安業務外，還有什麼重點？

美國證管會發動的這起訴訟，是要證明許多加密資產是「證券」。迫使加密交易所向證管會註冊，代表這些交易所都必須遵守監管規定，包括投資人揭露規則、禁止特定利益衝突，也就是華爾街銀行與金融機構必須遵照的。

幣安等加密公司迄今都不願註冊，理由是證管會的規定並不適合數位資產。然而，如果美國法院判決幣安必須遵守，這類加密業者就必須全盤接受，要不就是完全移到海外營運。

4.這是幣安、趙長鵬第一次面臨監管行動？

並非如此。美國商品期貨交易委員會（CFTC）今年3月成為第一個控告幣安與趙長鵬的美國聯邦監管機構，在芝加哥聯邦法院提出民事訴訟，主要是針對幣安的加密衍生品銷售沒有向當局註冊。

5.幣安是否面臨其他法律挑戰？

美國司法部持續調查幣安是否該面臨刑事指控，原因是沒有執行防制洗錢計畫。

6.趙長鵬是否也會面臨刑事指控？

有可能。倒閉的FTX創辦人兼前執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在美國面臨多項刑事罪名，他在同意被從巴哈馬引渡到美國後，檢察官指控他的公司進行大規模詐欺。

CFTC表示，趙長鵬住在阿拉伯聯合大公國，而阿聯與美國並無互相的引渡條約。

7.幣安訴訟對加密貨幣意味什麼？

幣安訴訟消息傳出後，比特幣一度重挫6%並跌破26,000美元，反映市場對加密貨幣市場的未來有些悲觀情緒，因為幣安是全球加密貨幣交易所龍頭。

此外，幣安本身的加密貨幣幣安幣（BNB）也重挫約10%，美國最大加密貨幣交易所Coinbase股價也重挫逾10%。

不過，這起監管訴訟可能耗費數年才會解決，而且加密貨幣價格通常受許多因素影響，包括投資人風險偏好情緒、總體經濟環境與全球政治等等，現在要說幣安訴訟會影響加密貨幣的長遠價格，仍為時過早。