中國投資減緩 東南亞最大金主易人

東南亞成中國與西方必爭之地。澳洲智庫發布最新報告指出，長年為東南亞各國提供發展資金的中國，因疫情期間投資金額大幅減少，金主地位已被世界銀行取代。

投資金額不到40億美元

據《半島電視台》報導，2015至2019年間，中國是東南亞最大單一開發資金來源，不過，洛伊國際政策研究所指出，中國投資金額從2015年的76億美元，在2021年已降至39億美元，原本的地位已被亞洲開發銀行與世界銀行所取代。

2015至2021年，中國一共投資379億美元，約佔當地總融資的2成，相當於每年投資55.3億美元。至於中國提供融資方式大多為貸款，而且大多用在投資重大基礎建設，包括馬來西亞、印尼與泰國的高速鐵路。

各國競相投資東南亞

除了中國之外，美國、澳洲與日本也都提高對東南亞的投資，企圖與中國競爭對當地的影響力。研究人員羅蘭拉惹表示，「中國與西方之間不斷升級的地緣戰略緊張局勢，隨之而來引也出現對開發融資的日益關注，尤其是在基礎建設上，以便作為競爭影響力的手段。」

值得注意的是，新的投資主，例如伊斯蘭開發銀行對於當地投資也逐漸增加中，每年投資約2.25億美元給印尼與印度。

從佔比來看，東南亞開發資金來源的8成主要是開發銀行、日本、南韓與歐盟、美國及澳洲等，其中日本投資282億美元，是繼中國之後最大的非機構開發資金投資人。

印尼仰賴外國投資高

據《南華早報》報導，報告指出，對東南亞來說，多種官方發展金融作法，包括補助、貸款和其他形式的援助所進行的發展合作仍扮演關鍵的角色，例如經濟規模達到1.3兆美元、是當地最大經濟體的印尼，其他國家對該國開發融資的佔比，仍佔政府總支出10%以上。

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