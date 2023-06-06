澳洲央行又意外升息1碼、暗示繼續緊縮 澳幣強勁升值1%

澳洲央行今天（6日）意外宣布升息1碼，同時為進一步升息敞開大門，理由是通膨仍遠高於目標水準，且勞力成本大幅上揚。

澳洲央行將現金利率調高1碼至4.1%，升至2012年4月來最高，從去年5月以來累計升息幅度達到4個百分點。這次也是繼5月初意外恢復升息1碼後，再度意外升息，出乎市場意料，因為在接受彭博資訊訪調的30位經濟學家中，僅10位預期央行會升息，而貨幣市場原先預期升息的機率僅約三分之一。

澳洲央行總裁洛威在會後聲明中表示：「有可能需要進一步緊縮貨幣政策，以確保通膨在合理的時間內回到目標值，不過將視經濟和通膨演變情況而定。」

消息出爐後，澳幣匯率應聲飆高，盤中對美元升值0.89%，至1澳幣兌0.6676美元。澳洲股市跌幅擴大至1%。

澳洲央行連兩個月升息反映服務業通膨加速、勞力士場吃緊且房價回升。洛威表示，現在是經濟數據驅動澳洲央行的決定。近期的數據波動劇烈，而關鍵的問題依然是消費者物價指數增幅達到約7%，遠高於2%-3%的目標值。

此外，澳洲自7月1日起將調漲全國基本工資，漲幅是5.75％，全澳洲大約五分之一的勞工受惠，這也使得情勢更加複雜。這項漲薪決定已促使一些分析師上修央行基準利率的高峰值預估，德意志銀行預測澳洲利率到9月將攀抵4.6%。

洛威在聲明中說：「委員會依然對持續高通膨的預期導致物價與薪資大幅提高感到警戒，尤其是經濟閒置產能有限，而且失業率依然非常低。」

與其他央行相比，澳洲央行一直採取較緩慢、較審慎的政策路徑，原因是擔心非常高昂的家庭債務水準，以及能把利率推升到多高。相較下，紐西蘭等其他亞太央行升息的步調較快，現在則暗示緊縮周期已經完成。