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不必再喊「嘿，Siri」 蘋果iOS 17有這些更新功能

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蘋果在WWDC發表iOS 17作業系統的多項更新功能。歐新社
蘋果在WWDC發表iOS 17作業系統的多項更新功能。歐新社

過去iPhone用戶要召喚數位助理Siri，都要對iPhone喊「嘿，Siri」，不過蘋果在2023年全球開發者大會（WWDC），安裝iOS作業系統的iPhone用戶，以後不用喊「嘿」，只要喊「Siri」就夠了。

Business Insider指出，蘋果在WWDC上宣布，安裝iOS 17與iPadOS 17裝置召喚Siri的語句，將縮短為「Siri」，針對電腦與無線耳機，這項功能只適用於安裝蘋果自家設計晶片的Mac與第二代AirPods Pro。目前Amazon的語音助理能透過「Alexa」或「嘿，Alexa」啟動，Google的持續要求先喊出「嘿」或「OK」。

除了簡化Siri的「召喚文」，新版的iOS、iPadOS及tvOS等作業系統的數位助理，也將能一次支援多項指令，在叫出Siri後，能連續提出多項要求，不必再一直召喚Siri。

這項軟體更新5日向開發者釋出測試版，7月釋出公開測試版，秋季正式釋出。

蘋果iOS 17也將允許iPhone用戶更輕易過濾來電、向親友分享自己的位置以及交換通訊錄。

用戶將能透過新的「poster」功能，決定自己打電話給其他人時所顯示的圖像。用戶將能用照片和字體客製化poster，並讓這些圖像顯示在另一人的通訊錄應用程式（App）上。

蘋果也調整通話功能的運作方式，讓人們能在接聽語音郵件時，也能接電話。用戶能運用裝置內的即時語音郵件功能，即時顯示語音郵件的內容文字，以判斷這通電話不必接、還是重要到要停下手邊的工作去接。用戶也將能用FaceTime視訊通話App留下視訊訊息。

在iMessage，蘋果將讓用戶能在對話中分享自己的地點，並向親友打卡。用戶將能設立打卡選項，會在回家時通知親友，並且在電池快沒電、手機收訊不佳時通知親友，以及在快遲到時分享自己的地點。

蘋果也強化iMessage的Sticker功能，用戶能用照片製作「動態stickers」，並且把Stickers放在一個選單後，這樣才不會全部雜亂地放在訊息螢幕上。

蘋果也推出NameDrop功能，只要用戶手機靠近對方手機，將能分享通訊錄資訊；蘋果也擴增自動修正（AutoCorrect）功能，預測範圍不只一個字，用戶也能根據自己的偏好訓練自動修正功能。

蘋果也推出兩款新的App，包括「Journal」（日誌）和「StandBy」（待命）。「Journal」App讓用戶能定期紀錄自己的日常活動，這款App會用裝置內的機器學習功能，從通訊錄、照片、音樂及位置數據等資訊，提醒用戶在數位日誌內的紀念時刻。

「StandBy」App則是把iPhone的鎖定畫面轉化為智慧顯示器，不只能看時間，還能顯示天氣和家庭控制等資訊，在用戶睡覺時也會轉換到低亮度模式，用戶能根據自己偏好和時刻客製化設定。用戶能用架子把iPhone擺放在旁，再要求Siri播放音樂或設定鬧鐘，完全不用碰手機。

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