日經：Panasonic將提高特斯拉內華達超級工廠電池產能

日經周一引述知情人士報導，日本Panasonic 和特斯拉（Tesla）共同營運的內華達州廠將擴大生產電動車電池。

Panasonic因應特斯拉的需求壓力，已加緊增產電池的計畫。據Pansonic一位主管透露，特斯拉最近告知Panasonic「能生產多少就買多少」，暗示特斯拉在日益競爭激烈的電動車業中，正全力確保電池供應無虞。

知情人士告訴日經，Panasonic 子公司Panasonic Energy將在內華達州的超級工廠（Gigafactory）安裝第15條生產線。新的生產線預計在一至兩年內投入營運。整廠的年產能將從目前的38 百萬度（GWh）提高約10％，達到39百萬度，足供50萬至70萬輛特斯拉Model 3所需。

同一位主管表示，內華達廠已經「爆滿了」，但「我們還可以再增加一條生產線」。

依據通膨削減法（IRA），美國政府在美國生產的電池每度可享35元的抵稅優惠，如此一來特斯拉電動車的售價也可望降低。IRA也支持電池模組的生產，讓電動車製造商直接受益。

由於特斯拉的需求增加，Panasonic已經被迫更改在堪薩斯州廠的計畫。這位主管透露：「我們一直專注於建立堪薩斯廠，並開發新的（4680） 電池，但通膨削減法改變了局面。特斯拉開始要求優先生產我們可以快速擴大產量的電池。」

Panasonic的4680型電池功率容量是主力2170型電池的五倍有餘。但在去年，Panasonic變更對仍在建設中的堪薩斯廠的計畫，如今計劃在該廠生產2170型電池，主要是對這款電池較熟悉，並且可以更快生產。

分析師表示，特斯拉急需為在德州的Gigafactory 生產Model Y所用的4680型電池，但一家供應商表示，2170電池可能「供應比4680電池快幾個月」。