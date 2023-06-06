WWDC／蘋果開發者大會要點一次看 除了MR頭戴裝置還有哪些產品？

蘋果周一（5日）在年度全球開發者大會（WWDC）上公開它的第一付擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，並發表一系列的硬體與軟體更新。

路透指出，蘋果推出Vision Pro與臉書母公司Meta的Quest系列、Sony集團的PlayStation VR短兵相接，也代表蘋果進軍全新的產品類別。這與前次以Apple Watch跨入智慧手表領域，相隔已經九年。

以下是蘋果WWDC要點整理：

Vision Pro

市場傳聞數個月之後，蘋果終於展示它的MR混合式頭戴裝置。在美國售價3,499美元起，是Meta定價最貴的機種的三倍，預定明年初上市。Vision Pro外觀看起來像是一付滑雪的眼罩，融合了虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）功能，能讓配戴者看到數位內容疊加在周圍。

Vision Pro配備12個攝影鏡頭，採用蘋果的M2晶片，以及全新客製的R1晶片。蘋果說，R1晶片特別設計用來處理由感測器而來的資訊，處理資訊所需時間比眨眼還短。作業系統為VisionOS。

使用者可將多個應用程式（app）投射到他們附近的虛擬空間裡，以眼睛的動作、手勢或聲音來控制這些app。

蘋果表示，Vision Pro將能夠執行迪士尼Disney+的串流服務、微軟（Microsoft）的Office套裝軟體，以及Adobe的多個app。

M2 Ultra晶片

蘋果發表了M2 Ultra晶片 ，這是它到目前為止最強大的處理器；這款晶片將用於高階桌機Mac Pro、Mac Studio。M2 Ultra延續前一代M1晶片增強表現的做法，也就是把兩個最強的M2晶片連在一起，具有24核心中央處理器（CPU），比M1 Ultra速度快20%。

更大螢幕Macbook Air筆電、更強大的桌機

新款Macbook Air有15吋螢幕，使用M2晶片，電池續航力18小時，售價1,299美元。旗艦桌上型電腦Mac Pro如前所述，搭載了最的M2 Ultra晶片，價格6,999美元起跳。相對較小型的桌機Mac Studio，升級到M2 Ultra晶片版本或M2 Max晶片版本。

Apple Watch工具軟體、作業系統更新、日記app

蘋果為Apple Watch的作業系統WatchOS增加了多個小工具，有天氣資訊、日曆行程等等。同樣的深化小工具支援，也在iPad和Mac作業系統進行。新的iOS 17作業系統，會有智慧顯示功能，水平放置時，可以顯示數位時鐘或是做為數位助理。iPhone增加了取名「Journal」的日記應用程式，這個app使用內建於手機裡的機器學習，經由照片、使用者所在點與手機上的其他資訊，策劃出寫作建議。

雖然蘋果在人工智慧（AI）方面態度較其他科技大廠謹慎，但周一的WWDC上，諸如「Journal」這些運用AI的新工具，是蘋果貫穿全場不斷在凸顯的主軸。