FT：IMF第一副總裁警告 生成式AI將嚴重危害就業

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，生成式人工智慧（AI）可能對勞動市場造成「重大干擾」，她呼籲決策者儘快制定規則來管理這個新科技。

高萍娜接受金融時報訪問指出，AI重大突破，特別是基於大型語言模型例如ChatGPT的種種突破，可以提高生產力和經濟產值，但她也警告風險「非常大」。

她說：「我們面臨極大的不確定性，這並不表示我們有優渥的時間來等待並思考未來政策。」「我們需要政府、需要機構，也需要決策者全方位加快腳步，無論是在監管方面，還是為勞動市場可能面臨的重大干擾有準備。」

高萍娜在這次訪談提出她對AI最詳盡看法，她警告，如果勞工因此大規模失望，新科技有可能導致社會動盪。

她分析，過去幾十年來，製造業自動化就是一個警示前例。經濟學家誤以為被資遣的大批汽車生產線工人會在其他行業找到更好的機會。她說：「我們學到的教訓是，這是一個非常糟糕的假設，有必要確保跟不上的人真正能夠分配到有生產力的工作。」

她說，當年就是沒有這麼做，導致金融危機後出現「對全球化的反撲」。為了避免歷史重演，政府需要加強為受影響的勞工提供「社會安全保障」，同時推動不獎勵公司用機器取代員工的租稅政策。

高萍娜提醒決策者要小心，以防有些公司在這項新科技領域占據不可動搖的地位。「你不會希望擁有龐大資料和運算能力的超大公司享有不公平的優勢。」