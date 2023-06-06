台積電ADR跌0.9% 較台北交易溢價8.5%

台積電ADR周一下跌0.9%，收在98.05美元，較台北交易股票（2330）溢價8.5%。費城半導體指數同日下跌1.6%。

美國股市周一收跌，投資人評估聯準會（Fed）是否可能在即將召開的決策會議上暫停升息，而蘋果公司在盤中創下歷史新高後下跌。標普500指數下跌0.20%，收在4,273.79點；那斯達克綜合指數小跌0.1%，至13,229.43點；道瓊工業指數跌199.90點，跌幅0.6%，至33,562.86點。

輝達（Nvidia）跌0.4%，回吐近來部分漲幅。

台灣加權股價指數周一小漲7.52點，收在16,714.43點，台積電跌1.3%收在555.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.93 -1.49 116.50 4.66

中華電 CHT 125.13 +0.62 125.00 0.10

台積電 TSM 602.30 -0.90 555.00 8.52

聯電 UMC 50.19 -1.80 50.90 -1.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據