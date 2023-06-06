快訊

熱帶低壓生成 吳德榮：今晚或明晨有機會發展成第3號颱風「谷超」

台積電ADR跌0.9% 較台北交易溢價8.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌0.9%，收在98.05美元，較台北交易股票（2330）溢價8.5%。費城半導體指數同日下跌1.6%。

美國股市周一收跌，投資人評估聯準會（Fed）是否可能在即將召開的決策會議上暫停升息，而蘋果公司在盤中創下歷史新高後下跌。標普500指數下跌0.20%，收在4,273.79點；那斯達克綜合指數小跌0.1%，至13,229.43點；道瓊工業指數跌199.90點，跌幅0.6%，至33,562.86點。

輝達（Nvidia）跌0.4%，回吐近來部分漲幅。

台灣加權股價指數周一小漲7.52點，收在16,714.43點，台積電跌1.3%收在555.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.93 -1.49 116.50 4.66

中華電 CHT 125.13 +0.62 125.00 0.10

台積電 TSM 602.30 -0.90 555.00 8.52

聯電 UMC 50.19 -1.80 50.90 -1.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

日月光 獲台積先進封裝大單

野村：輝達CoWoS需求增50%

蘋果股價創高 抵不住台積電ADR跌幅擴大！台指期夜盤由紅翻黑

美國廠趕工加班員工喊苦「辦公室睡了1個月」 台積電曝每周工時

相關新聞

美股史指觸9月新高 道指大跌200點

史坦普500指數收低，回吐早盤漲幅，盤中一度觸及9個月以來最高水平。

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

蘋果股價在WWDC開發者大會結束後馬上轉跌，此次WWDC大會壓軸是發布首款AR/VR頭盔Apple Vision Pro，然而股價在發表後大跌，截至美東時間下午4時30分，道指跌179.58點或0.76%。

英特爾要賣Mobileye部分持股 籌資約15億美元

英特爾（Intel）將賣掉自駕車部門Mobileye Global的部分持股，籌資約14.8億美元，為宏大的支出計畫提供...

沙國加碼減產 油價走高

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日在維也納召開會議，決議今年4月宣布的減產措施延長至2024年底，但沙烏地阿拉伯於...

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

儘管人工智慧（AI）題材近來成為市場矚目焦點，但一名長期押寶美國繪圖晶片（GPU）巨擘輝達的投資人正在調節輝達的加碼部位...

日服務業PMI 急速擴張

日本5月服務業活動以破紀錄的速度擴張，主因是海外需求復甦，和防疫限制鬆綁後外國觀光客激增。歐洲的服務業活動也持續相對強勁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦