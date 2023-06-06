道瓊跌近200點 服務業加深Fed不動預期 蘋果創高後回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場認為Fed在6月13-14日政策會議上維持利率不變的可能性近80%。
市場認為Fed在6月13-14日政策會議上維持利率不變的可能性近80%。

美國股市周一收跌，投資人評估聯準會（Fed）是否可能在即將召開的決策會議上暫停升息，而蘋果公司在盤中創下歷史新高後下跌。

標普500指數下跌0.20%，收在4,273.79點；那斯達克綜合指數小跌0.1%，至13,229.43點；道瓊工業指數跌199.90點，跌幅0.6%，至33,562.86點。

蘋果收盤下跌0.8%，新發表一款名為Vision Pro的擴增實現（AR）頭盔，這是蘋果自iPhone問世以來最冒險和最大的賭注。蘋果股價盤中漲幅高達2.2%，創下歷史新高。

其他重量級成長股漲跌不一，輝達（Nvidia）跌0.4%，回吐了近來的部分漲幅；特斯拉（Tesla）上漲1.7%，該公司中國製電動車5月在大陸銷量大增。

Fed可能暫停升息的預期心理得到強化，供應管理協會(ISM)調查顯示，美國服務業在5月幾無成長，因新訂單放緩，使衡量企業投入物價的指標降至三年來最低，這可能有助於Fed對抗通膨。

「這個壞消息對Fed來說是個好消息，」Ingalls & Snyder紐約高級投資組合策略師Tim Ghriskey說說：「壞消息，即疲軟的經濟報告，實際上是好消息，因為這使Fed更有可能暫停接連的升息，認為他們已經開始發揮使通膨下降的作用。」

根據芝商所的FedWatch工具，交易者認為Fed在6月13-14日政策會議上維持利率不變的可能性近80%，但他們預料7月還會再升息。

在標普500指數的11大類股中，有七個下跌，其中工業類股領跌，下跌0.71%，其次是能源類股下跌0.58%。

Palo Alto Networks Inc大漲4.4%，這家網絡安全公司將在6月20日取代Dish Network，成為標普500指數成分股。Dish股價下跌2.7%。

美國大型銀行下跌，華爾街日報報導，美國監管機構正準備收緊對大型銀行的規定，其中可能包括將其資本需求額平均提高20%。

Fed 指數 美國

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