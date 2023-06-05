生成式AI帶來的生產力革命 要10年或更久

生成式AI的榮景，以及疫情引發的工作場所轉變，將使富裕國家看到生產力更快成長的時代來臨，但可能需時十年或更久才能看到全部收益。

金融時報報導，美國經濟研究聯合會（Conference Board）本月表示，各成熟經濟體今年的生產力勉強能有成長，但因資金成本上升、經濟和地緣政治的不確定性未能消除，未來十年預料仍將疲軟。

但芝加哥大學布斯商學院教授Chad Syverson在內的經濟學家相信，AI出現投資榮景，加上疫情期間工作場所的趨勢改變，生產力有了「數據驅動的樂觀理由」，只不過種種好處都要一段時間才能顯現。

Syverson說：「很少有什麼是插電就能用。公司必須投入大量資源，重新摸索新事物的商業模式。新軟體、監管事項，都必須弄清楚。有一段期間，有了技術，看得到好處，但因為很多原因，生產力卻下降。」

技術的躍進在早期都要花上幾十年，才能讓生產力有大幅進展。

史丹福大學教授Nick Bloom舉例，就像在工業建築均以水或蒸汽為動力的時代，發明了電動馬達一樣，「必須花上大量時間，公司才能改變」。

投資銀行已鼓勵客戶投入生成式AI。他們預測，以AI為重心的「生產力革命」，規模可能比引進PC之後更廣泛，零售業和製造業等都「準備好要投資」。

相信AI最終能提振經濟的馬里蘭大學教授John Haltiwanger認為，新公司的設立將激增。他說，如果剛起步的公司能抵禦升息和地區性帶來的動盪，他們就能獲能獎勵，「做生意的方式變了，接著生產力就會成長」。

但Bloom警告，很難預測生產力的重大轉折點何時到來，因為「蒸汽機、電動馬達、個人電腦和網際網路並沒有在五年內產生重大影響，所以很難想像什麼能做得到，AI包括在內」。