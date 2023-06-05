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華爾街對Fed今年大幅降息押注消失了 美股也將失去支撑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。路透
從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。路透

華爾街日報報導，美國經濟表現持續強勁，讓押注聯準會（Fed）今年會大幅降息的投資人措手不及，也可能成為破壞美股支撐今年漲勢的一大關鍵因素。

報導引述Tradeweb的數據指出，從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。

美股在原本以為Fed今年內會大幅降息的預期心理下大漲，尤其是科技股。去年因升息而受打壓的蘋果（Apple）、亞馬遜、Meta等大型股今年都上漲超過35%以上，那斯達克綜合指數也上漲28%。

有人認為，儘管經濟和企業獲利持續表現穩健，但在下半年高於預期的利率水準之下，美股勢必受到拖累。不少人指出，儘管今年美股大盤上漲，但就類股來說多數是下跌的。

對一再低估美國經濟表現的投資人而言，上周五的就業報告是又一記的打擊。通膨也證明比投資人一年前猜測的更頑強得多。去年夏天的通膨押註原以為，從2023年年開始，通膨率將迅速下降到2%左右。最近的數據顯示消費者物價仍高達4.9%。

Colony Group 首席市場策略師 Rich Steinberg 表示，就業市場緊俏，代表Fed就算本月不會升息，但下次會議上仍會考慮再次升息。

Steinberg說，Fed將先會按兵不動來觀察經濟狀況，7月要如何行動，將再視數據表現而定。

對Fed今年會降息的押注消失了，已推升美國短期公債殖利率。美國2年期債券殖利率上周五收在4.501%，高於4月底的4.064%，但這波漲勢尚未影響其他市場。去年，美國公債殖利率上升曾重創美股，拖累標普500指數下跌近20%。上周五，在美國公債殖利率走高的情況下，標普500指數卻上漲超過1%。

美國 Fed 美股

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