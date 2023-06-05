外資喊便宜 日經指數漲破32,000點大關 創33年來新高

日經指數周一連續第三日上漲，盤中漲幅一度勁揚1.65%或超過550點，突破32,000點大關。儘管日經指數5月底因投資人獲利了結而受到衝擊，但漲勢已是大約33年來最高，反彈主要是因為對美國債限問題的憂慮消退。

繼上周五美股攀高之後，日股早盤也跟漲。美國暫停聯邦政府債務上限的法案在國會獲得通過後，股市出現廣泛的買盤，道瓊工業指數較周四上漲逾2%。

私募股權基金Oasis資產管理公司投資長Seth Fischer接受彭博電視訪問時指出，日本股市依然便宜，不再是價值陷阱。各家公司逐漸加發現金股利、增加買回庫藏股，國內投資人提出較多建議，因為理解到有更多成案的機會，而外國人「剛剛醒悟過來」，聽說日本發生了許多事，又變得有趣了。

日本經濟產業產希望企業能開放允許併購，這可能引進敵意收購的嘗試。

Oasis感興趣的是日本中型製造業和建築業公司。Fischer指出，有一些人投資日本以進軍中國大陸，因為日企在那裡從事製造業務，或銷售到那塊市場。