快訊

樹林警分局二線三星警官上班突昏倒 一度失去生命徵象插管中

整理包／「記得來找我喔！」信封戳胸、十指緊扣 民進黨多案性騷連環爆

有哪些營養素？糖份高不高？一圖看懂荔枝營養及食用注意事項

造型像「這表情符號」？ 愛丁堡旅館建築變新景點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。擷自W Hotel Edinburgh官網
愛丁堡一家建築設計靈感是綵帶的新旅館，外型引發討論。擷自W Hotel Edinburgh官網

蘇格蘭首府愛丁堡的旅遊旺季即將來臨，最新的旅遊景點是該市東北角一家全新的旅館，建築設計靈感原本是盤繞而上的絲帶，但許多人一眼望去，最先想到的是網路交流表情符號裡的那一坨便便。

華爾街日報報導，遠自美國西雅圖飛來的旅客華森說：「我人在這裡了，一家要來看看。」從她站的地方往南看是愛丁堡的城牆和中世紀街道，北邊則是這座因為有時候會曬到太陽而被當地人稱做「金燦燦糞塊」的建築。華森表示，她不明白為什麼蓋成那樣，她身邊的遊客使用各種語言討論，全摻雜了emoji（表情符號）的音。

這座建築是很快就要開業的W飯店，10億美元購物開發案的其中一部分，旅客11月可以開始入住。由倫敦Jestico + Whiles負責設計，絲帶形狀是為了象徵每年夏天席捲愛丁堡的節慶精神。

餐廳評論人士Jay Rayner寫到附近一家泰國餐館的評論時提及此事說，「一旦知道那個青銅線圈類似便便表情符號，就再難想到別的東西了」。

這座建築自2020年出現在愛丁堡天際線就備受討論。一個專門討論醜陃設計的特帳號進行民調，公認它是當年度最糟建築設計。一份獲2,000多人連署的請願書，嘲諷要求再為該建築加上一對眼睛。

世上其實還有其他看起來與便便表情符號也很神似的建築設計，包括亞馬遜公司提議在美國維吉尼亞州阿靈頓興建、創辦人貝佐斯稱之為「螺旋」的第二總部HQ2。Philippe Sarch將朝日啤酒東京總部頂端設計得像是啤酒上面的泡沫頭，但據說會引發較令人作噁的聯想。

愛丁堡的這家旅館並非全無仰慕者，有人認為這可以讓該市不那麼沉悶。愛丁堡大學當代視覺文化教授Richard J. Williams就說，這家一點也不古色古香的新旅館有助扭轉城市氣氛。

與愛丁堡新旅館一樣，亞馬遜第二總部的外型設計也招致批評。擷自Amazon官網
與愛丁堡新旅館一樣，亞馬遜第二總部的外型設計也招致批評。擷自Amazon官網

建築 美國

延伸閱讀

台南善化新景點「御飯糰玻璃屋」亮相！超夢幻綠植裝飾與旋轉階梯超好拍

震撼直擊！ 熱血暢遊英倫 親訪「愛丁堡軍樂節」國際級慶典

黑狗跑到鄰居家屋頂留下「幾十坨黃金」 網友看傻：一旦下雨就成地獄

便祕排不出來會致癌？名醫破除4個便便迷思 養成5個好習毒助排便

相關新聞

美進口低成本陸貨占比下滑 印度、台灣、大馬升高

最新數據顯示，在西方企業持續將業務遷出中國大陸之際，在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，中國大陸的比重預料將降至不到一半...

華爾街重押標普500空單

華爾街投資機構看空標普500指數後市的程度，達到十多年來之最，但看好科技股。

Grab、GoTo成長放緩 東南亞新創面臨「融資寒冬」

東南亞新創公司正面臨「融資寒冬」，即將寫下疫情前以來融資狀況最糟半年成績，此時創投投資人縮減他們對新興公司的估值看法。

電子時報：台積電明年擬漲價3%-6% 已與蘋果等客戶溝通

彭博資訊引述電子時報報導，台積電計劃從明年1月起將調漲先進製程的報價，漲幅達3%-6%。

拜登簽署債務上限法案 將釋出規模1兆美元的發債巨浪

美國總統拜登簽署提高聯邦舉債上限的法案，為美國財政部擴大舉債在中斷數月後開了綠燈，預料將掀起一波規模1兆美元的發債巨浪。

全球負殖利率債券又逼近2兆美元 因日銀繼續唱鴿

由於日本銀行（BoJ，央行）不願意撤回量化寬鬆政策，一些日本債券殖利率又跌破零，使得全球負殖利率債券的規模再度逼近2兆美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦