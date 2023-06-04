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地價、工價齊漲 Rapidus先進製程晶圓廠帶動北海道經濟

集微網／ 集微網
致力於在日本本土建設2納米先進製程晶圓廠的Rapidus，規劃總投資將達到5萬億日元，預計來自日本和國外的研究人員和工程師將陸續聚集在工廠運營所在的千歲市周邊地區。路透
致力於在日本本土建設2納米先進製程晶圓廠的Rapidus，規劃總投資將達到5萬億日元，預計來自日本和國外的研究人員和工程師將陸續聚集在工廠運營所在的千歲市周邊地區。路透

集微網消息，據日經新聞報導，日本半導體產業國策公司Rapidus，日前已實質性啓動其北海道千歲市生產基地建設，帶動千歲市及周邊地區的建設和房地產迅速繁榮。

報導稱，致力於在日本本土建設2納米先進製程晶圓廠的Rapidus，規劃總投資將達到5萬億日元，預計來自日本和國外的研究人員和工程師將陸續聚集在工廠運營所在的千歲市周邊地區，高質量就業崗位的導入帶動千歲市周邊地價、房價出現明顯上漲。

日本半導體產業國策公司Rapidus，日前已實質性啓動其北海道千歲市生產基地建設，帶動千歲市及周邊地區的建設和房地產迅速繁榮。圖／集微網
日本半導體產業國策公司Rapidus，日前已實質性啓動其北海道千歲市生產基地建設，帶動千歲市及周邊地區的建設和房地產迅速繁榮。圖／集微網

此外，報導稱Rapidus工廠啓動建設後，施工所需材料和設備的進場工作已經開始，距離試騐線於2025年4月投入運營還有不到兩年的時間，當地建築公司擔心打樁機等重型建築機械以及熟練建築工人將不敷使用，預計將出現根據人員、設備等有限資源的分配來選擇項目的動向。

報導還提及，Rapidus項目建設高峰期將雇用約6000名工人。建成後，預計導入常住人口1000人，千歲市有望實現人口突破10萬的夙願。常住居民增加和上下遊配套項目建設的經濟影響將擴散到苫小牧市等周邊城市。

日本 建築 半導體

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