OPEC+討論再減產石油

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）3日起舉行兩天會議，路透引述知情人士看法說，會後可能決議加深減產幅度，可能每日額外再減產百萬桶之多。隨著油價跌向每桶70美元，關於市場供應過剩的說法甚囂塵上。

布蘭特原油8月期貨2日收盤大漲2.5%至每桶76.13美元；西德州原油7月期貨上漲2.3%至每桶74.74美元。

OPEC+由OPEC成員及俄羅斯等產油盟國組成，合計占全球原油供應量40%左右。倘若這群主要產油國決定進一步減產，可能對國際油價形成重大影響。

三個不同消息來源向路透表示，OPEC+將在4日維也納舉行的部長會議商議各種選項。在此之前，OPEC石油部長預定在當地時間3日上午11時先行會商。

這些知情人士指出，OPEC+可能決定，除了現行減產措施外，再進一步每日減產100萬桶。現有的減產措施包括去年底決議的每日減產200萬桶，再加上OPEC+在4月意外宣布的自願減產160萬桶。

若新的減產計畫獲准，OPEC+每日減產總量將達到466萬桶，相當於全球油需的4.5%。不過，稍早兩名OPEC+消息人士認為，這個油國集團應該不會同意進一步減產。

伊拉克石油部長阿卜杜勒加尼抵達維也納時說：「為了更能平衡、穩定全球油市，我們絕不會遲疑採取行動。」但被詢及再減產石油時，他說：「這數目言之過早，我們還沒談到這些。」

西方國家指控OPEC操縱油價，藉減產推升能源成本、傷害全球經濟，並批評OPEC太偏袒俄羅斯，無視西方制裁俄羅斯侵略烏克蘭。OPEC官員則反批西方國家過去十年來大印鈔票引燃通膨，才不得不採取行動捍衛主要出口產品價值。

OPEC+4月出人意料之外的減產決定，使油價大漲9美元，漲上每桶87美元價位，但很快就急轉直下，反映全球經濟成長疲軟可能抑制需求的顧慮。沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲上周說，放空油價的投資人要「當心」了。市場觀察家把此語解讀成預警OPEC+將進一步減產。