巴隆點名未來十年5大熱門投資趨勢 布局宜趁早

巴隆周刊（Barron's）報導，投資專家和理財顧問表示，考量未來十年全球經濟、人口結構、科技變遷展望，將有五大趨勢沛然莫之能禦，值得投資人關注。

一，人工智慧（AI）應用

美銀（BofA）主題研究全球主管伊瑟瑞說，從醫療照護、能源到製造業，「我想不出有任何產業不會利用到AI。最近，連速食連鎖店溫蒂漢堡（Wendy's），也實驗用AI聊天機器人接受顧客點餐；全美最大銀行摩根大通則開發AI服務，未來可能有助於提供客戶投資選股建議。

這顯示，AI受益者絕不僅止於晶片製造商輝達（Nvidia），而是跨越各行各業。

二，醫藥奇蹟

生物醫療科學研究發展一日千里，將協助減輕與罕見基因疾病及肥胖症相關的病患痛苦。

例如，基因療法（涉及將正常基因植入有問題的人體細胞）或可協助改善遺傳性疾病，而這些基因病變約莫導致約7,000種疾病，有些是罕見、致命的疾病，且目前無藥可醫。

投資界也正密切關注另一項重大醫療突破：減重藥問世。世界衛生組織（WHO）的資料顯示，全球肥胖症患者總人數接近1975年的三倍，估計2016年全球超過19億個成年人體重過重，而大約40%的美國人過胖。肥胖與糖尿病、中風和心臟病有關聯，而這些導致早逝的疾病是可預防的。

降低肥胖率可能協助許多人改善健康、延年益壽，但這並非易事。一些新藥則帶來希望，例如禮來藥廠（Eli Lilly）的「Mounjaro」和諾和諾德（Novo Nordisk）的「Ozempic」，兩者原本都用來治療肥胖症，但也能協助民眾減重。這已引起製藥同業和投資大眾的注意。

三，印度崛起

印度人口已突破14億，且仍持續成長，據聯合國估計可能已超越中國大陸、躍為世界人口最大國。全印逾四成人口是25歲以下年輕人，與中國大陸及許多先進國家人口日益老化的情況迥異，這種人口紅利有助於增進印度未來經濟成長。儘管宗教與政治緊張、女性就業率低、貧窮、氣候變遷可能衝擊農業等問題仍構成挑戰。

此外，近年來推動的結構性改革，包括稅制化繁為簡、交通運輸基礎建設改良等，也有利解放印度的潛力。新的全國性數位支付系統推出，則讓印度人以更便捷、成本更低廉的方式經商。

全球正重新思考分散供應鏈、降低對中國大陸依賴。這對印度製造業不啻是大好機會。許多企業紛紛尋求把生產線遷往印度，例如蘋果公司和鴻海（富士康）。隨著投資資金湧入加速經濟成長，印度金融股或許值得投資，畢竟沒有資本何來成長。

四，水資源稀缺

氣候變遷是人類此生面臨的最大挑戰；在眾多環境議題當中，水資源稀缺問題又極為關鍵。沒有水，無法種植農作物，不能釀啤酒，不能製造半導體晶片...什麼都做不成。因此，解決缺水問題，已變成燃眉之急，對新興市場而言是如此，對先進經濟體亦然。

企業若沒能儘早謀求因應對策，前景堪虞。投資人應檢視依賴充足供水的食品與飲料公司、農業公司，以及其他眾多產業，例如半導體製造業必須耗費大量的水。投資人或許應押注於採取行動根治問題的公司，並且避開供水來源不穩定的公司。隨著氣候暖化，全球人口日增，缺水問題將是世界各地難以避免的挑戰

五，能源轉型

短期內這世界仍離不開化石燃料，但基於氣候暖化顧慮日益嚴重，改用可再生能源勢在必可。美國去年推出的「通膨削減法」基本上就是氣候法，其他多國也紛紛設法降低對化石燃料的倚賴，尤其是進口燃料。

因此，摩根大通私人銀行全球永續投資主管馬修斯預期，相關的資本支出將帶來「巨大商機」。美國乾淨能源協會（ACP）估計，2022年8月迄今，已宣布的乾淨能源和建廠計畫的資本投資金額累計達1,500億美元。

隨著電動車使用率提升，基礎設施不足是一大障礙，額外投資勢不可免。美銀的伊瑟瑞說：「每投資1美元生產再生能源和電池，就必須在基礎設施投資4美元。那指的是電網、充電站...等等。」電動車技術終將成為主流，但那涉及巨額投資。

核能發電將重新納入考慮，即使對環保人士來說也一樣。蓋新核電廠雖備受爭議，但支持者宣稱，核能發電是一種「產生巨量可靠電力的安全方式」，且發電過程排碳量極低。

風力和太陽能發電近來也吸引可觀的資本。投資人也可注意在漫長的能源轉型過渡期中受惠的公司，例如一些逐步捨棄煤炭、改用再生能源的公用事業公司，例如Ameren和NetxtEra Energy。