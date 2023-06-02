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好市多5月同店銷售下滑 美國最弱 國際市場成主力

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
好市多5月同店銷售下滑0.3%。路透
好市多5月同店銷售下滑0.3%。路透

美國量販巨擘好市多（Costco）5月同店銷售下滑0.3%，美國市場的銷售更趨疲軟。

好市多公布的數據顯示，上月電商銷售銳減7.6%，美國市場同店銷售減退1.5%，加拿大市場則成長0.5%，其他國際市場更躍增5.5%，最強近的銷售來自英國、墨西哥及西班牙。

若不計汽油價格和匯率變動的影響，美國仍是表現最弱的市場，同店銷售增加1.7%，加拿大增長7.9%，國際銷售成長6.4%，電商銷售還是下滑7%。好市多電商銷售落後，過去幾個月來已成為該公司的問題。

好市多表示，5月淨銷售年比成長1.2%至184.5億美元，以食品和雜貨銷售表現佳，其他大型零售商也出現相同趨勢，反映在總經情勢減慢之際，消費者把支出優先撥到必需品。

美國 好市多 電商

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