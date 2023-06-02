高盛將進一步裁員 預估市場營收大減25% 股價應聲跌

高盛總裁周四表示，該銀行計劃進一步裁員，因為經濟環境艱困拖累撮合業務，而且本季交易營收可能萎縮25%。

高盛集團總裁兼營運長John Waldron在一場會議上告訴投資人，「總經背景極具挑戰性」，但他沒有說明裁員規模。

高盛股價周四收跌2.3%，相較下，標普500指數金融股上漲1.1%。

路透報導，一位消息人士5月透露，高盛預計將在未來幾周內裁員近250人。該公司今年1月才削減了3,200個職位，是2008年金融危機以來最大規模裁員。

Waldron表示，最新一輪裁員將幫助高盛實現2月訂下的工資支出減少6億美元的目標，並暗示到年底可能超過這一目標。

他還表示，預計本季股票和固定收益市場的營收將比去年同期下降25%。他說：「如果考慮到全球銀行業和市場，資本市場的活動更遲滯...面向市場的業務、股票和固定收益，活動水準更低迷。」

這番談話與華爾街競爭對手的評論相呼應。摩根士丹利聯席總裁Andy Saperstein周三警告，第2季交易業務業績與去年同期相比將「明顯下降」，而「投資銀行業務也面臨很大的挑戰」。

摩根大通總裁Daniel Pinto 5月表示，預計第2季投資銀行和交易業務收入都將下降15%。