地表兩大富爭相訪陸！馬斯克剛走 LVMH執行長傳後腳將到

彭博資訊1日報導，知情人士透露，精品龍頭LVMH集團執行長阿諾特打算本月訪問中國，若成行將是這位億萬富豪自新冠疫情之後以來首次訪問中國大陸。

特斯拉執行長馬斯克才剛結束兩天的中國行。航班追蹤網站Umetrip的資料顯示，他的私人飛機在當地時間1日上午11:22左右從上海虹橋機場起飛，目的地為德州。

馬斯克參訪大陸期間，還會見了上海市委書記陳吉寧，陳吉寧希望他加碼投資上海。

摩根大通執行長戴蒙這幾天也在中國。

阿諾特與馬斯克的地表首富寶座之爭有新進展。周三（5月31日）LVMH股價跌了2.6%，特斯拉則漲逾1%。兩人身價差距近日已逐漸縮小，經過周三這一消一長，馬斯克因而重新奪回彭博億萬富豪榜的全球首富寶座。