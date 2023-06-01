日本新法上路 銀行業者準備發行穩定幣

日本新法規1日生效後，日本小型與大型銀行今年即將開始發行穩定幣。

日經新聞報導，日本去年6月通過一項規範穩定幣的法規，成為第一批對穩定幣設定法規架構的主要經濟體之一，去年12月金融廳更進一步解除禁止外國發行穩定幣的禁令。

現在，這項修正後的支付服務法已生效，銀行業者、信託業者及資金轉帳營運商都將獲得發行穩定幣的授權。流通穩定幣的營運業者則須向政府登記，在日本流通境外穩定幣的企業也必須遵循資本維持要求，以保護消費者權益。

三菱日聯信託銀行正準備發行Progmat幣，這種穩定幣能用於購買數位證券和非同質性代幣（NFT）。個人和企業能使用穩定幣轉匯資金，不需經過日本的銀行間清算網路，而且穩定幣平台收取的轉帳費用預料也將低於銀行業者。

數位銀行業者Minn銀行、東京Kiraboshi金融集團以及四國銀行也計劃發行自家的穩定幣，都將使用東京新創業者G.U.科技公司所提供的平台。

由於日本個人若轉帳金額在10萬日圓（715美元）以下，且開立帳戶的銀行也加入業界的Cotr小額支付系統，就能免被收費，因此穩定幣的需求預料將主要來自企業。企業支付結算市場規模約為每年1,000兆日圓，發行美元與歐元擔保的穩定幣，有望吸引來自跨國企業的需求。

穩定幣是價值緊釘一種法定貨幣、大宗商品或其他基本資產的加密貨幣，意在作為價格大起大落時的緩衝，例如泰達幣（Tether）和USD Coin。CoinMarketCap的數據顯示，穩定幣的總市值截至1日盤中為1,293.22億美元。

因為穩定幣的幣值相對穩定，能用於實際生活的應用，例如支付或轉帳。相較於儲值卡等形式的電子貨幣，穩定幣更容易跨平台交換，也促成跨境支付。

穩定幣預料將能精簡貿易交易流程。通常一家出口業者會從一家船運公司獲得海運提單，接著再轉給買家，以換取款項減免，這個過程可能花上好幾天，有了穩定幣，產品能透過區塊鏈的分類帳換取資金，意味著能夠即時結算支付。

穩定幣也能作為特定地域的數位社群貨幣，G.U.技術長近藤秀和表示，好幾家地區銀行正考慮共同發行穩定幣。