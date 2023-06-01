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WWDC登場在即 蘋果加緊測試新款高端Mac桌機、處理器

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為蘋果去年3月開賣的Mac Studio高階桌機。 路透
圖為蘋果去年3月開賣的Mac Studio高階桌機。 路透

蘋果（Apple）一年一度的全球開發者大會（WWDC）將於台北時間下周二凌晨1時登場，在這場科技界盛會之前，蘋果加緊對兩款新型高階Mac電腦及搭配的處理器進行測試。彭博資訊說，這代表了蘋果著重專業性能的桌上型電腦已經接近要發表的階段。

蘋果開發中的兩款Mac新機，在公司內部被標記為Mac 14,13和Mac 14,14，其中搭載的是今年1月發表的M2 Max處理器，以及尚未公開的M2 Ultra處理器。M2 Ultra處理器將取代M1 Ultra處理器，M1 Ultra是去年3月發表的高階桌上型電腦所使用的處理器。

彭博指出，在電腦行業整體低迷之際，蘋果致力改革Mac產品線來吸引消費者。性能強大的桌機依然是蘋果吸引專業用戶的關鍵，影音編輯者、圖片設計師，以及前來參加WWDC的開發者等專業人士，是這類高階機種的主要銷售對象。

測試中的第一款高階桌機，搭載了一個M2 Max處理器，該處理器有8個高性能核心、4個效率核心，以及30個圖形核心。這台特製的機器包括96GB記憶體，作業系統為macOS 13.4。

第二款測試機使用尚未正式露臉的M2 Ultra晶片，M2 Ultra晶片擁有24個處理核心，功能表現是M2 Max處理器的兩倍；這台機器包括16個高性能核心、8個效率核心和60個圖形核心。目前測試中的記憶體大小有64GB、128GB和192GB三個配置。

據了解，搭載M2 Ultra晶片的機種，也可選擇76個圖形核心的更強大版本，以目前M2 Max晶片最多可有38個圖形核心的水準，增加了一倍。

M2 Ultra晶片最初就是為蘋果高階桌上型電腦Mac Pro而設計，目前的Mac Pro裡的晶片仍採用英特爾（Intel）晶片。新款Mac Pro究竟何時發表、上市，蘋果一直模糊以對。彭博說，蘋果內部將使用自家設計晶片的Mac Pro標記為Mac 14,8；而現在傳出正在測試的機器並不是這個代號，因此推測會先推出新款機種的產品線應該是Mac Studio系列。

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