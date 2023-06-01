彭博：輝達黃仁勳將赴中國大陸拜訪騰訊、字節跳動

彭博資訊引述知情人士報導，儘管中美關係日漸緊張，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳仍即將前往中國大陸訪問，會見這個全球最大晶片市場的科技業高階主管。

因日程安排未對外公開而要求匿名的知情人士向彭博透露，黃仁勳計劃於6月前往中國大陸，這將是他時隔多年後，首次造訪。黃仁勳本周成為了台灣電腦展上最引人注目的焦點。消息人士說，他的大陸拜訪行程包括騰訊控股、字節跳動等企業。

彭博指出，輝達正在逐漸成為蓬勃發展的人工智慧（AI）領域的一個關鍵參與者，但地緣政治因素使其在中國大陸市場的形勢變得複雜。去年拜登政府推出的制裁措施，禁止晶片公司向包括騰訊和字節跳動在內的中國大陸客戶出售最先進的AI晶片組。

輝達大約五分之一收入來自中國大陸，在美國禁令實施後，迅速重新調整了產品陣容，針對中國大陸市場推出新的晶片，並稱其符合出口限制的規定。輝達的晶片組被視為是訓練例如ChatGPT背後的大型語言模型等AI系統的黃金標準。

彭博強調，現年60歲的黃仁勳絕非唯一一個試圖吸引中國大陸客戶的美國企業高階主管。他與越來越多的美企領導人一樣，在中國大陸重新開放後安排訪問中國，其他企業領袖如蘋果執行長庫克和特斯拉執行長馬斯克等人，也都恢復在中國大陸的拜訪。儘管疫情時期經濟走下坡，但中國大陸仍是諸多大型跨國企業的重要市場，許多經濟學家也預計中國大陸經濟發展增速會在2023年重新加快。

過去一周，黃仁勳成為了明星式的人物——至少在科技圈是如此。輝達預期AI晶片將有極大需求，公司市值周二一度站上1兆美元，是突破此一關卡的首家晶片製造商。周三，輝達股價一度下跌4%，報385.01美元，從1兆美元市值的大關回撤。本周在台灣的活動期間，黃仁勳被媒體包圍，被想要自拍合影的粉絲追隨。

外界擔心，美國的晶片制裁將會削弱騰訊等陸企跟上全球AI發展腳步的能力，但這些公司的高層不以為意。他們當中許多人認為，可藉由使用更多晶片在一定程度上彌補性能上的損失，儘管這會提高成本。

一位知情人士表示，黃仁勳中國大陸行程中，將將包括電動車生產商理想汽車和比亞迪，以及進軍電動汽車產業的智慧手機生產商小米。知情人士說，黃仁勳尚未敲定所有行程，部分細節仍可能有變。

上周以來，輝達股價飆升，主要是其發布的銷售預期遠優於超華爾街估計。過了周末，輝達宣布了多項新款AI相關產品，從機器人到遊戲，從廣告宣傳到網路技術不一而足。黃仁勳還發表了一個AI超級運算平台，將幫助科技公司搭建自有版本的ChatGPT。

有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）旗下旗艦方舟創新ETF基金（ARK Innovation ETF）在今年1月下調了輝達的持有部位，她在接受彭博電視採訪時警告，晶片行業的興衰周期構成風險。