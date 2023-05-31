AI熱潮吸引資金流入 韓股一度觸及牛市
南韓出口已連七個月下滑，貿易收支連續14個月出現逆差，不過韓股表現相當亮眼，原因是全球掀起人工智慧（AI）的投資浪潮，吸引外資加速流入南韓晶片股。
彭博資訊報導，在5月31日早盤，Kospi指數開高走高，從去年9月30日的低點累計上漲20%，一度觸及牛市，隨後在大陸工廠活動趨緩的衝擊下，隨亞股走低，終場收跌0.3%，但今年來仍上漲約15%，位居亞股前段班。
三星電子自去年9月底以來上漲近40%，為韓股上漲的最大支柱。輝達日前因AI處理器需求暢旺而看好營收展望，帶動全球基金加速搶進南韓晶片股。
高盛表示，韓國Kospi指數可望繼續上攻，這是拜半導體產業可能回溫、和外資尋求建立部位所賜。此外，南韓可能在6月底晉升MSCI已開發市場，有助於提升韓股的關注度。
未來資產大宇公司分析師徐尚英（音譯）說，外國投資人對半導體類股青睞有加，帶動近期的漲勢；市場認為，ChatGPT和Bard等AI聊天機器人，將刺激AI產業的成長和投資，可望大幅拉抬晶片業的景氣。
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