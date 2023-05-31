快訊

經營權變天！泰山公司派發聲明：適法性存重大疑慮

AI熱潮吸引資金流入 韓股一度觸及牛市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AI掀起投資浪潮，帶動南韓股市接近牛市。美聯社
AI掀起投資浪潮，帶動南韓股市接近牛市。美聯社

南韓出口已連七個月下滑，貿易收支連續14個月出現逆差，不過韓股表現相當亮眼，原因是全球掀起人工智慧AI）的投資浪潮，吸引外資加速流入南韓晶片股。

彭博資訊報導，在5月31日早盤，Kospi指數開高走高，從去年9月30日的低點累計上漲20%，一度觸及牛市，隨後在大陸工廠活動趨緩的衝擊下，隨亞股走低，終場收跌0.3%，但今年來仍上漲約15%，位居亞股前段班。

三星電子自去年9月底以來上漲近40%，為韓股上漲的最大支柱。輝達日前因AI處理器需求暢旺而看好營收展望，帶動全球基金加速搶進南韓晶片股。

高盛表示，韓國Kospi指數可望繼續上攻，這是拜半導體產業可能回溫、和外資尋求建立部位所賜。此外，南韓可能在6月底晉升MSCI已開發市場，有助於提升韓股的關注度。

未來資產大宇公司分析師徐尚英（音譯）說，外國投資人對半導體類股青睞有加，帶動近期的漲勢；市場認為，ChatGPT和Bard等AI聊天機器人，將刺激AI產業的成長和投資，可望大幅拉抬晶片業的景氣。

南韓 亞股 人工智慧 AI

延伸閱讀

北韓飛行物落入中韓專屬經濟區 南韓：平壤6月11日恐再發射

金正恩體重達140公斤 南韓國情院：酒精、尼古丁成癮狀況惡化

日本前首相菅義偉訪問南韓 將與總統尹錫悅會談

錯發緊急疏散警報引發恐慌！南韓民眾怒批首爾市長要求下台

相關新聞

AI熱潮吸引資金流入 韓股一度觸及牛市

南韓出口已連七個月下滑，貿易收支連續14個月出現逆差，不過韓股表現相當亮眼，原因是全球掀起人工智慧（AI）的投資浪潮，吸...

豐田再調查雲端漏洞發現 亞太地區顧客資料恐也外洩

豐田汽車（Toyota）5月31日表示，在調查先前日本客戶個資被誤設為可公開瀏覽的事件後，發現日本以外亞太地區幾個國家的...

日圓十年來從80貶至140 大型金控：後續還有得貶

日圓十年來從1美元兌80日圓，現在一路已貶破至140日圓的價位，到底何時才是盡頭？一家大型金控高層指出，後續還有得貶，因...

2023年最佳航空公司排名出爐！長榮第8、冠軍是「這一家」

知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於31日公布「2023年最佳航空公司排名」，紐西蘭航空公司（Ai...

路透調查：沙國料將調降7月外銷亞洲原油價格

儘管本周末召開的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）會議可能會進一步減產，路透最新調查發現，沙烏地阿拉伯7月可能進一步調降...

日經：台灣在供應鏈中無可取代 想「去台化」代價高昂

日經新聞與英國金融時報合作報導，以「台灣如何變成不可或缺的經濟體」為題，以蘋果手機iPhone與其大約1,500個零組件...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦