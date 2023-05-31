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PC疲軟持續 惠普銷售下滑比市場預期更糟 但對AI有期待

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
惠普（HP）周二公布財報，止於4月的會計第2季營收是疫情開始以來最低。表現不如市場預期。路透
惠普（HP）周二公布財報，止於4月的會計第2季營收是疫情開始以來最低。表現不如市場預期。路透

惠普（HP）周二公布財報，上季營收是疫情開始以來最差，反映出個人電腦（PC）市場的持續疲軟。但這家PC和印表機製造商表示，今年下半年市況將有所改善，且提出未來可在新興的AI市場發揮關鍵作用。

惠普執行長安Enrique Lores說：「總經環境顯然衝擊各行各業的需求。」但他保持樂觀，以通路存貨減少、返校和年終購物季傳統上會有高銷售為由，認為「下半年會比上半年強」。他強調，「將專注於能控制的事情，投資於於業務以推動創新和長期成長」。

PC的需求在疫情期間飆升，但後來縮減到疫前水準。Lores預計全年的全球PC需求將在2.5億至2.6億台之間，與疫前差不多。疫情肆虐時有許多辦公室和學校關閉，全球PC需求比這個數字高出大約1億台。

Lores還說，惠普正在研究一種「新的PC架構」，將能夠在不使用雲端的情況下運行AI工作負載。現在的大多數AI服務都依賴雲端運算。但他說，在本地運行AI將減少延遲並提高安全性，這種PC最早的一批產品應能在2024年出現。

Lores補充表示，惠普一直在與主要晶片供應商合作開發新架構，包括超微（AMD）、高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）。

在止於4月30日的第2季，受消費者PC銷售比預期更差的拖累，惠普營收下降22%，由165億美元降至129億美元，不如市場共識131億美元。這是自2020年第2季以來最低。個人系統事業群的營收銳減29%到82億美元，低於分析師預期的84億美元。印表營收雖下滑5%到47億美元，但略優於分析師預期的46億美元。

非GAPP的EPS為80美分，處於財測73至83美分中間，高於市場共識的76美分。GAAP的EPS為1.07美元，先前預估40到50美分，主要反映與稅務規劃有關的5.5億美元非現金收益。

對止於7月底的本季，非GAAP的EPS估計在81到91美分之間，市場共識是85美分。惠普指出，GAAP盈餘為61到71美分，剔除的20美分是整頓和相關費用。該公司去年末宣布減支計畫，包括三年要裁減4,000到6,000人。

對止於10月底的2023年度，惠普將非GAAP的調整後EPS預測收窄至3.3到3.5美元，高於彭博彙整分析師的平均預測。全年自由現金流仍在30億到35億美元間。

惠普股價在盤後交易下跌大約1%，先前在正常交易挫低1.18%，收在30.93美元。這支股票今年來累計上漲15%。

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