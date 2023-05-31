高盛傳考慮新一輪裁員 擬減250人以內 多為高階職位

金融時報引述知情人士報導，華爾街大型投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）正考慮新一輪裁員，因為交易業務量長期走下坡，衝擊公司獲利。

據了解，全新一波削減人力計畫橫跨集團各部門，預定裁員人數為250人以內，主要對象包括董事總經理之類的高階人員。

高盛今年1月已經大幅裁員3,200人，相當於6.5%的人力。全球總員工數現在大約4.5萬人。

金融時報指出，高盛執行長蘇德巍（David Solomon）1月在與集團高階主管私下聚會時，曾經表示自己犯了錯，沒有早一點就開始精簡人力。

高盛2月提報集團撙節了10億美元，其中6億美元就是來自裁員與限制遇缺補人所省下的人事成本。

消息來源透露，高盛9月可能還會再基於考績發動另一波裁員。這是高盛集團每年例行的工作表現考核，許多華爾街的銀行也有相同制度，只是先前因為處於新冠疫情非常時期而暫停。

金融時報說，高盛在此時傳出可能展開新一輪裁員，象徵了今年開始的這幾個月，華爾街業務遲滯，企業的併購活動墜入近十年最弱，投資銀行自然沒有錢賺。

企業併購交易去年就減緩下來，原本華爾街高階主管還樂觀認為市場可在今年重新活絡，奈何利率持續提高、經濟環境不確定，加上最近銀行業的動盪帶來壓力，都抑制了許多公司的交易能力。

高盛今年第1季獲利年減18%，投資銀行業務的營收更是比去年同期大減26%。

其他知名投資銀行的裁員計畫也歸咎企業交易活動銳減。例如，摩根士丹利本月也砍掉數千個職位；Lazard上個月宣布，今年內將削減10%員工。