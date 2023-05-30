美股開盤 輝達市值跨過一兆美元大關
CNBC報導，輝達（Nvidia）公司於美國時間30日開盤時達到了1兆美元（折合約新台幣30.6兆元）市值，加入了主要由科技公司組成的小俱樂部。輝達執行長黃仁勳正在台灣訪問。
報導指出，輝達的股價必須全天維持在每股404.86美元（折合約新台幣12371元）上，才能保持這個榮譽。輝達股價在早盤交易上漲近6%。
稍早新聞指出，輝達是首家加入市值兆元俱樂部的晶片商。
Nvidia hits $1 trillion market cap https://t.co/HXEySEeurC— CNBC (@CNBC) 2023年5月30日
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