美股開盤 輝達市值跨過一兆美元大關

CNBC報導，輝達（Nvidia）公司於美國時間30日開盤時達到了1兆美元（折合約新台幣30.6兆元）市值，加入了主要由科技公司組成的小俱樂部。輝達執行長黃仁勳正在台灣訪問。

報導指出，輝達的股價必須全天維持在每股404.86美元（折合約新台幣12371元）上，才能保持這個榮譽。輝達股價在早盤交易上漲近6%。

稍早新聞指出，輝達是首家加入市值兆元俱樂部的晶片商。