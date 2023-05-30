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身價高到令人咋舌！外媒盤點「31位億萬富豪」比美國財政部更有錢

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
儘管美國華府當局已就債務上限問題達成協議，但財政部目前手上的現金已只剩388億美元，在彭博億萬富豪榜上，有多達31人比美國政府更有錢，包括包括LVMH董事長阿諾特（圖）在內。路透
儘管美國華府當局已就債務上限問題達成協議，但財政部目前手上的現金已只剩388億美元，在彭博億萬富豪榜上，有多達31人比美國政府更有錢，包括包括LVMH董事長阿諾特（圖）在內。路透

在華府當局拖到最後一刻才在債務上限問題達成協議之際，美國財政部的現金水位正跌至危險的低點。

根據最新的聯邦數據，截至5月25日財政部手上只有388億美元現金，遠低於當月稍早的逾2,000多億美元，逼近300億美元的最低水位。

CNN財經新聞報導，在這種情況下，彭博億萬富豪榜中有31人比美國政府更有錢，其中有些人的身價甚至高到令人咋舌，例如時尚大亨阿諾特，這位精品製造商LVMH董事長的淨資產估計為1,930億美元；電動車大廠特斯拉執行長馬斯克的身價也高達1,850美元，亞馬遜創辦人貝佐斯的淨資產則為1,440億美元。

其他人還包括戴爾公司創辦人麥可‧戴爾、有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特、臉書共同創辦人祖克柏等家喻戶曉人士，以及法國開雲集團董事長皮諾特和香奈兒董事長韋特海默等作風較低調的億萬富豪。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫在日前達成兩黨協議，將債務上限擱置至2025年1月1日。但如果國會未在6月5日之前提高債務上限，財政部長葉倫警告說，政府將沒有足夠的資金來按時全額支付國家的所有債務。

債務 美國

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