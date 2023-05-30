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南韓央行：越南正成為南韓晶片商重要市場

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓央行的報告顯示，隨著中國大陸的晶片需求疲弱不振，越南正迅速成為南韓晶片製造商的重要市場。路透
南韓央行的報告顯示，隨著中國大陸的晶片需求疲弱不振，越南正迅速成為南韓晶片製造商的重要市場。路透

南韓央行29日公布的報告顯示，隨著中國大陸的晶片需求疲弱不振，越南正迅速成為南韓晶片製造商的重要市場。

韓國經濟時報報導，南韓央行的5月經濟展望報告強調，在美中對抗升高之際，多元化晶片出口市場的重要性，點出過去十年來，南韓出口額的波動幅度比台灣高出1.9倍，也比日本高2.7倍。

報告指出，主要反映南韓晶片業大幅仰賴美國和中國大陸等少數市場，也集中在智慧手機與資料中心用的記憶體晶片，使南韓晶片業更容易受到關鍵出口市場的經濟和產業變動影響。根據報告，南韓去年有55%的半導體出口到中國大陸，12%出口到越南，9%到台灣，7%到美國。

報告說，相較下，台灣的晶片出口產品比較平衡、市場也較多元，不只有智慧手機和伺服器用的記憶體晶片，還有電動車電池與其他應用的非記憶體晶片。

不過，南韓央行的報告指出：「越南的資訊科技（IT）裝置國際生產地位升高，正崛起為韓國半導體新的需求來源，未來有望取代中國。」「尤其越南現在是主要智慧手機製造商的生產基地所在，而韓國半導體被用於越南的中間財，以生產IT成品。」

報告指出，越南充斥成本較低的勞工、以極接近中國大陸市場，正驅使全球企業在當地建造製造設施。例如三星電子2018~2020年便把智慧手機和電腦生產據點轉移到越南，蘋果去年6月也把iPad生產線從中國大陸遷移到越南，Google也正考慮搬遷生產線。越南去年經濟大幅成長8%，也是另一個鼓舞人心的因素。

然而，南韓央行預測，由於南韓半導體製造商仍大幅仰賴美國和中國大陸市場，仍將受到這兩國的大幅影響，而中國大陸智慧手機消費量提高、以及美國資料中心投資回升，將決定南韓晶片製造商的市占率。

南韓 越南

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