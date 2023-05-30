「用ChatGPT寫訴狀」被抓包！美國執業逾30年律師面臨處分
近期ChatGPT的強大功能為人們帶來極大的便利性，但同時引起不少爭議。一名美國律師提交的訴訟文件被法官發現「漏洞百出」，隨後他才承認竟使用ChatGPT研究判例，如今被控違反倫理、面臨處分。
CNN報導，一名名叫馬塔（Roberto Mata）2019年乘坐哥倫比亞航空公司（Avianca Airlines）航班時被服務人員用推車撞傷，隨後他起訴該航空公司，並聘用「Levidow, Levidow & Oberman」律師事務所一名職業超過30年的律師史瓦茲（Steven A. Schwartz）。
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據悉，史瓦茲提出的摘要引述多個判例，但法官卡斯提爾（Judge Castel）在今年4月收到航空公司法律團隊的質疑、稱根本找不到史瓦茲提出的案例，隨後法官便在命令中指出「提交案件中至少有6起疑似是虛假的法律判決，有著虛假的引述及內部引用」，更強調這是「法庭過去面臨的情況」，並要求原告法律團隊解釋。
隨後史瓦茲承認使用ChatGPT尋找判例，並表示在此案前自己是第一次用ChatGPT來準備法庭資料，還強調「不知道ChatGPT的內容可能是假的」，並表示「非常後悔」。
此外，史瓦茲也提供自己使用ChatGPT的截圖，他多次詢問ChatGPT提出的案例是否為真，而ChatGPT也不斷回應「式的」，還提到上述案例都可以在萬律（Westlaw）及律商聯訊（LexisNexis）等有公信力的法律資料庫中找到。
史瓦茲將於6月8日出席針對此案的聽證會。
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